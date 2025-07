Scalzabanda in concerto a Ischia giovedì 24

- pubblicità -

Giovedi 24 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia si svolgerà l’attesissima serata “partenopea” con l’esibizione di “ScalzaBanda” associazione attiva a Napoli, nel quartiere Montesanto, caratterizzata da un forte “ruolo sociale” sul territorio poiché svolge un vero e proprio presidio per favorire l’inclusione attraverso la pratica musicale collettiva.

La vasta area di Napoli in cui opera la ScalzaBanda, con le sue stazioni (Cumana, Metropolitana, Funicolare) assume un’importanza non secondaria come punto di snodo dei diversi flussi che quotidianamente attraversano la città. Se da un lato negli ultimi anni il carattere genuinamente “popolare” delle strade, caratterizzate anche dalla folta presenza di comunità d’immigrati, si è modificato per la presenza di sempre più ampi insediamenti di ceto medio, dall’altro (e specie con la pandemia e la conseguente crisi economica) le fasce di disagio sociale si sono andate ulteriormente estendendo. In particolare, la situazione del disagio infantile e giovanile si evidenzia nell’alto tasso di dispersione scolastica e nell’allarmante aumento della criminalità giovanile dell’ultimo periodo.

L’idea ispiratrice della ScalzaBanda è proprio che tale promiscuità fra abitanti appartenenti a ceti diversi, contesti sociali ed economici differenti ed etnie diverse che insistono sullo stesso territorio, così come l’incontro tra centro e periferie, possa rivelarsi fonte di profonde contaminazioni culturali che abbiano l’effetto di arricchire l’esperienza e il bagaglio di conoscenze di ragazze e ragazzi, esponendoli a una peculiare miscela sociale capace di esprimersi attraverso diversi linguaggi creativi, tra cui appunto la musica. Inoltre la pratica “bandistica”, grazie alla sua dimensione pubblica, rafforza il senso di appartenenza sociale.

Il programma musicale che “ScalzaBanda” proporrà ai Giardini La Mortella, prevede, nella prima parte, brani jazzistici per Big Band che spaziano da Charles Mingus a Michael Jackson, sotto la direzione di Cristiano Stocchetti. Nella seconda parte, si esibirà invece la vivacissima ScalzaStreet, formazione autogestita e autodiretta direttamente dalle ragazze e dai ragazzi di ScalzaBanda, in brani del loro repertorio, ricco di contaminazioni con diverse culture musicali, con musiche di Mahala Raï Banda, Emir Kusturica, Mark Ronson e molti altri ancora.

Un concerto da non perdere! L’appuntamento è alle ore 21.00.

Info e prenotazioni: lamortella.org