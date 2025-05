ScarlattinJazz, giovedì 15 a San Marcellino e Festo

- pubblicità -

Giovedì 15 maggio ore 19, con ingresso libero nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si terrà il concerto “ScarlattinJazz”, elaborazioni e trasformazioni orchestrali inedite a partire da temi musicali di Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti: ne è autore, insieme a suoi brani originali, Bruno Persico, poliedrico musicista, compositore e arrangiatore napoletano che si muove creativamente tra forma classica, invenzione e improvvisazione, e che per l’occasione sarà al pianoforte e dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti.

Dopo la calorosa partecipazione di pubblico ai precedenti appuntamenti della rassegna “Scarlatti 300 – ed. 2025 dei Concerti per Federico”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura, l’omaggio continua e si estende a un altro grande della dinastia musicale degli Scarlatti, Domenico, figlio di Alessandro, celebre per la formidabile raccolta delle sue Sonate per tastiera, vertice di inesauribile invenzione.

Ci spiega lo stesso Bruno Persico, ideatore e animatore di questo suggestivo play musicale: “ScarlattinJazz propone dialoghi sinfonici che partono da rielaborazioni di Arie di Alessandro e di Sonate di Domenico Scarlatti per approdare a mie composizioni originali, dove l’architettura formale della musica classica si fonde con momenti improvvisativi tipicamente jazzistici, in una continua metamorfosi di linguaggi, dal Gregoriano al Blues, dal Jazz alla New Age”.