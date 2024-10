Self Control 40th Anniversary, Raf alla Casa della Musica

- pubblicità -

A poche settimane dal concerto evento di RAF di venerdì 8 novembre per SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY, annunciati i primi grandi ospiti: sul palco dell’Unipol Forum di Milano si esibiranno J-Ax e Umberto Tozzi; attesi altri artisti e amici che con Raf canteranno i suoi brani più celebri.

Sarà una grande festa in musica per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia.

Dopo il live dell’8 novembre all’Unipol Forum continueranno i festeggiamenti in grande stile con SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY TOUR CLUB, il tour celebrativo di otto appuntamenti live. Queste le date: 15 novembre all’Atlantico Live di Roma; 16 novembre all’Estragon Club di Bologna; 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze; 23 novembre a Dis_Play di Brescia; 27 novembre al Teatro Concordia di Torino; 30 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; 6 dicembre alla Casa della Musica di Napoli; 7 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA).

I biglietti per il concerto evento SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY e dei live di SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY TOUR CLUB sono disponibili su www.ticketone.it.

Raf, tra i più acclamati e amati artisti italiani, che in 40 anni di carriera ha pubblicato 14 album in studio vendendo più do 20 milioni di dischi in tutto il mondo, alle porte del Self Control 40° Anniversary afferma: “L’attesa mi fa sentire elettrizzato e allo stesso tempo curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti”.

SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., sarà l’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà.

Self Control, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di Raf e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani. È stato il singolo che ha portato Raf alla ribalta facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana.

Uno dei primi singolo italo disco acclamato in tutto il mondo anche grazie al produttore Giancarlo Bigazzi.

Il cantautore nei live di Self Control 49th Anniversary ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.

Inoltre per il quarantennale di Self Control è disponibile in edizione numerata e rimasterizzata il vinile 45 giri picture disc del singolo, in esclusiva sul sito di Sugar Music in uno speciale packaging trasparente serigrafato con sticker celebrativo (link per l’acquisto: https://shop.sugarmusic.com/products/self-control-40th-anniversary-45-giri-raf ).

E Raf ricorda: “Self Control è nata 40 anni fa da un giro di chitarra tipicamente rock, il resto della storia l’abbiamo fatto insieme”.

RTL 102.5 è radio ufficiale di SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY.