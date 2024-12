Simona Molinari live al Teatro Acacia giovedì 12

Si avvicinano le festività natalizie e Simona Molinari ha pensato di preparare un brano da regalare al pubblico per allietare queste giornate e come augurio per un anno migliore. L’artista ha scelto un classico della tradizione americana, il celebre Have yourself a merry little Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane, riproponendolo in una elegante e avvolgente versione lo-fi jazz/jazzhop, grazie anche alla produzione di PISK, che ha lavorato ai suoni in modo da conferire al brano il sapore vintage che da sempre contraddistingue la produzione musicale di Simona. Il brano sarà disponibile sui digital store dal 29 novembre. Intanto continua il suo tour, queste le prossime date per vedere l’artista dal vivo: 12 dicembre 2024, Napoli – Teatro Acacia; 22 gennaio 2025, Roma – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi; 29 gennaio 2025, Gioia del Colle (BA) – Teatro Comunale Rossini (con Orchestra della Magna Grecia); 30 gennaio 2025, Castellaneta (TA) – Cineteatro Valentino (con Orchestra della Magna Grecia); 31 gennaio 2025, Fasano (BR) – Teatro Kennedy (con Orchestra della Magna Grecia); 2 febbraio 2025, Potenza – Teatro Francesco Stabile (con Orchestra della Magna Grecia); 27 febbraio 2025, Martinafranca (TA), Teatro Verdi (con Orchestra della Magna Grecia); 7 e 8 marzo 2025 (ore 19 e ore 21.30), 9 marzo 2025 (ore 18.00 e ore 20.30), Palermo – Real Teatro Santa Cecilia (con Orchestra Jazz Siciliana); 18 marzo 2025, Ferrara – Teatro Comunale (spettacolo “Hasta Siempre Maradona y Mercedes” con Cosimo Damiano Damato); 10 aprile 2025 Fiesole (FI), Teatro di Fiesole; 11 aprile 2025, Bari – Teatro Forma; 3 maggio 2025, Venezia – Teatro La Fenice, Sale Apollinee. Il concerto della Molinari è un viaggio attraverso la sua musica e dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento e della passione, degli inganni e del disincanto, quello dell’impegno. Il pubblico può ascoltare i brani più noti del suo repertorio quali Egocentrica, La Felicità, In cerca di te (sola me ne vò per la città), ma anche Mr Paganini di Ella Fitzgerald, Caruso di Dalla, quest’ultimo contenuto in Hasta siempre Mercedes, album di cui presenterà anche altri brani tra cui Gracias a la vida. E naturalmente non mancheranno la rivisitazione di Amore a prima vista e di Have yourself a merry little Christmas. L’artista sarà accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte e tastiera), Egidio Marchitelli (chitarre), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria).