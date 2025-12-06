Singing Christmas, 3 concerti di Natale in 3 chiese storiche

- pubblicità -

Napoli si prepara a indossare il suo abito più luminoso: quello fatto di melodie, emozioni e arte. In un periodo dell’anno in cui la città sembra respirare all’unisono, arriva Singing Christmas, la rassegna musicale che promette di trasformare tre chiese storiche — tra Ponticelli e il cuore del capoluogo partenopeo — in scrigni di suggestioni sonore.

Protagonista sarà l’Ensemble Strumentale Gradus ad Parnassum, affiancato dalle voci straordinarie di Michela Montalto e Arturo Caccavale, guidati con eleganza dalla direzione di Filomena Piccolo. Insieme condurranno il pubblico in un itinerario dove a risuonare non saranno solo note, ma memorie, immagini e frammenti di un Natale vissuto e ritrovato.

Tre brillanti interpreti che, con la loro sensibilità artistica, renderanno ogni concerto un’esperienza indimenticabile. Michela Montalto, voce elegante e duttile, è capace di attraversare con naturalezza mondi sonori diversi, regalando al pubblico interpretazioni che emozionano per intensità e raffinatezza. Accanto a lei, Arturo Caccavale porta in scena un timbro ricco e avvolgente, una presenza vocale capace di conferire profondità e calore anche alle melodie più intime. A guidare questo viaggio musicale con equilibrio, visione e raffinatezza interpretativa è Filomena Piccolo, direttrice capace di unire ensemble, coro e solisti in un’unica voce narrativa. Insieme, creano un’armonia perfetta: un dialogo di talento e passione che restituisce al pubblico l’essenza più luminosa del Natale.

Il programma di Singing Christmas è una finestra aperta su paesi e tradizioni diverse: dalle Christmas Songs anglosassoni alle atmosfere nordiche, passando per le melodie latinoamericane o i brani più intensi della musica sacra contemporanea. Ogni concerto si fa tappa di un viaggio che attraversa geografie e culture, mantenendo al centro l’essenza più pura del Natale: la capacità di unire. Le musiche scelte dall’ensemble sono pensate per accendere ricordi e risvegliare emozioni universali, quelle che tutti portiamo con noi quando le luci delle feste tornano a brillare nelle strade della città.

La rassegna si aprirà venerdì 12 dicembre 2025 alle 19:30, nella suggestiva Chiesa di Santa Croce a Ponticelli. Qui, tra navate illuminate da luci soffuse, le prime note risuoneranno come un preludio alla magia delle feste. L’atmosfera raccolta e intima trasformerà questa prima serata in un incontro caloroso tra tradizione e comunità, un momento in cui il Natale comincerà a prendere forma, avvolgendo gli spettatori in un abbraccio musicale capace di scaldare anche le sere più fredde.

Il viaggio continuerà sabato 3 gennaio 2026 alle 19.30, nella storica Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, nel cuore di Napoli. Tra affreschi, pietre antiche e un’acustica naturalmente avvolgente, il concerto accompagnerà l’apertura del nuovo anno, un ponte sonoro tra ciò che è stato e ciò che verrà. Le melodie internazionali dialogheranno con l’anima vibrante della città, regalando al pubblico un’esperienza intensa e profondamente suggestiva.

La rassegna si concluderà domenica 4 gennaio 2026 alle 20.00, nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Ponticelli, con un concerto che avrà il sapore di un ritorno a casa. Un ultimo abbraccio collettivo prima di salutare le festività: le voci soliste e l’ensemble accompagneranno il pubblico attraverso un mosaico di melodie provenienti da tutto il mondo, creando un clima di festa e partecipazione corale. Un finale in grado di lasciare negli spettatori la sensazione di aver attraversato non solo tre luoghi fisici, ma tre diverse atmosfere dell’anima.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Napoli – Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, e in collaborazione con l’Accademia di Musica Sperimentale “Gradus ad Parnassum”. Una sinergia che conferma l’impegno delle istituzioni nella promozione di percorsi artistici di qualità, capaci di avvicinare il pubblico alla musica dal vivo e arricchire il panorama culturale delle festività.