Smoking Napoli, Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo

- pubblicità -

Con il patrocinio del Comune di Napoli , si presenta alla città la nascita di una nuova Stabile Napoletana : l’idea di Gennaro Pisapia & il Gruppo Smeraldo .

V enerdì 4 ottobre al TED È R – Teatro del Rimedio ( via Flavio Gioia, 66, nei pressi di Piazza Municipio ) andrà in scena la proposta musicale, provocatoria e controcorrente, di un gruppo di musicisti decisi a ridare lustro alla canzone classica napoletana .

“ La nostra tradizione ha ancora tanto da d i re: riscopriamola insieme ”: la proposta che Pisapia, ex voce dello storico gruppo I Cimarosa, fa alla città di Partenope. Un invito a prendere parte all’invocata rinascita della Napoli che fu, contro la spersonalizzazione del turismo di massa , che rischia di sbiadire l’identità di una città oggi al centro del mondo.