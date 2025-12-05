Sold out concerto di beneficenza per la comunità ucraina

- pubblicità -

Sarà un teatro gremito quello che attende i protagonisti del concerto di Natale dedicato alla comunità ucraina della Campania, organizzato dall’associazione Dateci Le Ali APS, in collaborazione con Dmytro Khoma. La quinta edizione di “Incontro con l’Ucraina in Europa”, iniziativa di beneficenza dedicata alla costruzione di ponti culturali e umanitari tra Italia e comunità ucraina, si terrà domenica 7 dicembre 2025, alle ore 15.30, presso il teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Materdei) e i posti in platea sono andati a ruba facendo registrare già da ieri il sold out.

Questa edizione assume un valore particolarmente significativo poiché il concerto è dedicato alla Giornata Mondiale del Volontariato e al Giorno delle Forze Armate dell’Ucraina, rendendo omaggio al ruolo dei volontari, ai legami di solidarietà e alla resistenza civile in tempo di guerra. Sul palco saliranno artiste ucraine e italiane già note nel panorama internazionale e della diaspora. A partire da Anastasiya Vasylyk, una designer ed etnologa ucraina, ideatrice del marchio Chycheri, che custodisce la tradizione nazionale del ricamo a mano creando connessioni tra le generazioni passate e la contemporaneità. Nel 2021 è stata eletta Designer of the Year in Ucraina e si è distinta anche in un concorso nell’ambito della Milano Fashion Week. Saranno protagonisti il soprano lirico di fama internazionale Martina Bortolotti von Haderburg, la cantante lirica internazionale, voce d’oro dell’Ucraina, Nataliya Sheleptytska, la suonatrice di bandura, strumento tradizionale ucraino, Tetyana Tkachuk, il soprano Olena Chervinchuk, vincitrice della Corrida, il gruppo di giovani musicisti “Crescere in musica” sostenuto dalla Fondazione Grimaldi, insieme con tanti altri.

“Incontro con l’Ucraina in Europa nasce come un progetto di beneficenza dedicato alla promozione della cultura ucraina in Italia e al rafforzamento del legame tra le comunità europee – spiega la presidente di Dateci le Ali APS, Tania Genovese -. Il concerto del 7 dicembre si inserisce nell’impegno più ampio dell’associazione, che continua a sostenere iniziative umanitarie e attività culturali a favore delle famiglie, dei giovani e dei rifugiati da ormai quasi quattro anni, nella speranza che si possa uscire dall’emergenza della guerra e si possa iniziare a ricostruire un percorso di pace e serenità per il popolo ucraino rimasto sul territorio e per i tanti rifugiati che hanno dovuto lasciarlo”.

Tantissime le aziende e le associazioni che affiancano Dateci le Ali APS nell’organizzazione dell’evento, oltre alla già citata Fondazione Grimaldi, a partire da Ciro Poppella, che consegnerà il ricavato dell’iniziativa “Un fiocco di neve per l’Ucraina”, a Gocce di carità, che donerà oltre 90mila euro di farmaci da inviare al fronte e Adorno-⁠Confimpresa Italia che metterà a disposizione cento cuscini da ospedale; Ellesse consegnerà una strumentazione da donare a un ospedale pediatrico, mentre Gruppo FB contribuirà con dell’abbigliamento per bambini, il tutto con il supporto logistico di Temi della famiglia Tavassi. E poi ancora Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, al fianco dell’associazione fin dal primo momento, insieme con tante altre: Agenzia Genovese, ⁠Universo Humanitas, ⁠Arte Reale, ⁠Crasa, ⁠Ep Spa,⁠ Mix Market, ⁠Ottica D’Abundo, ⁠Il Mondo ai Piccoli, i ristoranti ucraini Anastasia, Tremvita, Baitaras e Kozak Village, ⁠ l’istituto scolastico 36° Circolo Vanvitelli, Alba Mundi, ⁠Lions, ⁠Art Studio, ⁠Laboratory, ⁠Centro Soluzioni di Nataliya Trybushuk, Antonio Pirozzi di Banca Widiba, ⁠Confetti Maxtris, Gruppo Fox.