Soundtrack Napoli: il ’900 in musica, da martedì 2 per Affabulazione

Dal 2 settembre si alzerà il sipario sulla tranche autunnale della quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica”, il grande progetto di teatro, musica e danza promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La rassegna, nata per valorizzare le periferie come cuore pulsante della città, rappresenta un modello di inclusione sociale e culturale, con un programma che intreccia spettacoli dal vivo, laboratori, incontri e seminari diffusi nei diversi quartieri.

Partendo dalle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli, anche il cartellone autunnale sarà caratterizzato da proposte artistiche che mettono in dialogo i territori cittadini, esaltando la natura policentrica del capoluogo partenopeo. Ogni Municipalità è stata abbinata a un’epoca storica per valorizzare episodi e personaggi che hanno segnato la storia della città: la Municipalità 9 (Soccavo, Pianura) sarà protagonista con il Novecento, raccontato attraverso musica, voci e memorie.

Nel fitto programma di Affabulazione – che conta 13 rassegne per un totale di 58 eventi e 34 attività formative – si inserisce così “Soundtrack Napoli: il ’900 in musica”, a cura della Società Cooperativa MusicaInsieme”, che porterà nel quartiere di Soccavo, nella Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo / Soccavo (via Filippo Bottazzi 29), concerti, recital e incontri dedicati a cantautori, compositori e interpreti che hanno lasciato un segno nel secolo scorso, con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini.

Protagonisti saranno: Pierdavide Carone e l’Orchestra Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini per celebrare Lucio Dalla (2 settembre). Salvatore Misticone e il Quintetto Internazionale della Campania (13 settembre), Katia Ricciarelli (20 settembre). L’attore Sebastiano Somma con il soprano Raffaella Ambrosino (27 settembre). L’influenza di Rossini e la Petite messe solennelle

Concerto diretto da Leonardo Quadrini, con coro e orchestra del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, dedicato alla modernità e all’eredità sacra rossiniana (23 ottobre).

Ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti telefonando allo 081/7672253 o inviando mail a parrocchia.eventi@gmail.com

Per informazioni: www.musicainsieme.info/contatti

PROGRAMMA

2 settembre – ore 21.00

Omaggio a Lucio Dalla, l’ultimo poeta del ’900

Concerto inaugurale con Pierdavide Carone e l’Orchestra Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini, per celebrare uno dei più grandi cantautori italiani.

Teatro della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo

13 settembre – ore 21.00

La parola e la voce. Storia della canzone napoletana nel ’900 d’autore… e non solo

Spettacolo con l’attore Salvatore Misticone e il Quintetto Internazionale della Campania, un viaggio tra note e parole della canzone napoletana del Novecento.

Teatro della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo

20 settembre – ore 20.00

Vi racconto la mia storia – Katia Ricciarelli, l’ultima diva del XX secolo

Un incontro con il celebre soprano Katia Ricciarelli, che ripercorre la sua carriera accompagnata da Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania.

Giardino della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo

27 settembre – ore 20.00

La musica a Napoli all’inizio del ’900 – Martucci, Alfano, Cilea…

Concerto narrato dall’attore Sebastiano Somma, con la partecipazione del soprano Raffaella Ambrosino, dedicato ai grandi compositori della Napoli di inizio secolo.

Giardino della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo

23 ottobre – ore 20.00

L’influenza di Rossini e la Petite messe solennelle

Concerto diretto da Leonardo Quadrini, con coro e orchestra del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, dedicato alla modernità e all’eredità sacra rossiniana.

Chiesa della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo

ATTIVITÀ FORMATIVE

11–13 settembre – Laboratorio di interpretazione della canzone napoletana a cura di Salvatore Misticone

– Laboratorio di interpretazione della canzone napoletana a cura di 19–20 settembre – Laboratorio vocale e lirico con Katia Ricciarelli

– Laboratorio vocale e lirico con 21–23 ottobre – Laboratorio su musica e studio nelle periferie metropolitane con Leonardo Quadrini