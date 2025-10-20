Soundtrack Napoli si conclude con Rossini mercoledì 23

- pubblicità -

Cala il sipario mercoledì 23 ottobre alle ore 20.00 sulla rassegna “Soundtrack Napoli: il ’900 in musica”, a cura della Società Cooperativa MusicaInsieme, che per oltre un mese ha portato nel quartiere di Soccavo, presso la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (via Filippo Bottazzi 29), concerti, recital e incontri dedicati ai grandi protagonisti della musica del Novecento.

La direzione artistica è del maestro Leonardo Quadrini.

Per l’ultimo appuntamento, salirà sul palco l’Orchestra del Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella”, diretta dallo stesso maestro Quadrini, con la preparazione corale affidata a Virgilio Agresti. In programma la celebre “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, capolavoro spirituale e umano, ironico e struggente, che l’autore definì “l’ultimo dei miei peccati di vecchiaia”.

Un evento che celebra l’eredità rossiniana nella musica sacra e, al tempo stesso, la vitalità delle nuove generazioni di musicisti formati a Napoli, in un dialogo armonioso tra tradizione, fede e modernità.

Protagonisti della serata saranno: Sara Di Fusco (soprano), Lucrezia Ianieri (mezzosoprano), Antonino Spataro (tenore), Mykyta Sapeskho (basso), Tetyana Sapeshko (pianoforte) e Mario Buonafede (harmonium).

La rassegna, iniziata il 2 settembre, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, ospitando artisti come Pierdavide Carone, Salvatore Misticone, Katia Ricciarelli e Sebastiano Somma, Raffaella Ambrosino, alternando concerti, recital e laboratori dedicati alla canzone napoletana, alla lirica e alla formazione musicale nelle periferie.

“Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica” si inserisce nel programma di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica”, il grande progetto di teatro, musica e danza promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

081 7672253 – 081 7672253 – parrocchia.eventi@gmail.com