“Spettacolo da BARcollo ma… non mollo” chiude il tour a Bacoli

Un viaggio tra musica, teatro e disabilità approda alla sua tappa conclusiva: il tour nazionale dello “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo” va in scena venerdì 19 dicembre alle ore 19.00 alla Casina Vanvitelliana – Sala dell’Ostrichina di Bacoli (Napoli). Si tratta di un progetto artistico multidisciplinare che intreccia musica, canto, teatro, danza e drammaturgia in un’unica esperienza scenica, nato dall’incontro di tre artisti con percorsi differenti ma accomunati da una profonda sensibilità umana e da un obiettivo condiviso: trasformare la fragilità in forza creativa, raccontando con ironia e poesia la relazione tra arte e disabilità.

Ideato e interpretato da Beppe Gargiulo, attore, regista e musicista, Gianfranco Federico, musicista e compositore, e Vincenzo Mazzarella, musicoterapista, musicista e tecnico del suono, lo spettacolo prende forma da esperienze di vita autentiche e condivise. Dopo anni di collaborazione nel progetto musicale Tamambulanti Ensemble (2007–2020), i tre artisti hanno vissuto esperienze personali che li hanno avvicinati, direttamente o indirettamente, al mondo della disabilità, facendo nascere l’urgenza di creare un linguaggio capace di raccontare con leggerezza e profondità resilienza, cura e bellezza dell’imperfezione. Ne è scaturita una performance che alterna musica, parola e movimento, intrecciando autobiografia, ironia e poesia, in cui gli episodi narrati sono reali e interpretati dagli stessi protagonisti, in una dimensione scenica insieme intima e universale.

Sul palco, Gargiulo e Federico si alternano nei ruoli di narratori, attori e strumentisti, mentre Mazzarella, con la sua fisarmonica, accompagna e commenta l’intera performance, creando un tessuto sonoro denso di ritmo ed emozione; il repertorio musicale, originale e curato nei dettagli, spazia dalla chitarra classica a sonorità etniche e sperimentali, in un equilibrio continuo tra parola e suono.

Lo “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo” è sostenuto dal MIC – Direzione Generale Spettacolo – e dalla Regione Campania ed è una produzione dell’associazione culturale Le Vespe di Cherea in collaborazione con le associazioni Itinerarte e Artmusicandcrafs