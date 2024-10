Spinacorona Festival, il gran finale

- pubblicità -

dal 3 al 6 ottobre 2024 a #napoli

si svolgerà l’ottava edizione del festival Spinacorona.

Direttore artistico Michele Campanella

Cultura Comune di Napoli



prodotto da Artetica e Ravello Creative LAB srl



l’evento è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli città della musica

Spinacorona si conferma come una rassegna musicale di spessore che l’Amministrazione sostiene in una programmazione culturale di alto livello. Grande qualità in connessione con le bellezze della città. L’edizione 2024 del festival, pensata come un omaggio al maestro del pianoforte Vincenzo Vitale nel quarantennale della scomparsa, promuove infatti la rigenerazione dei luoghi di straordinaria bellezza e dei tesori d’arte poco conosciuti di Napoli attraverso il potere della musica. Non a caso tra le tappe c’è anche la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che abbiamo recentemente restituito alla città dopo gli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito del grande progetto Centro Storico UNESCO e su cui stiamo puntando in un percorso di valorizzazione attraverso la musica.

Gaetano Manfredi

E siamo arrivati all’ottava edizione del festival: quando cominciammo nel 2017 noi di Spinacorona, sempre gli stessi, sempre appassionati, talvolta preoccupati, sempre pronti a ripartire, non ci eravamo posti alcun traguardo a lungo termine, soddisfatti della conclusione dell’avventura per cui avevamo lottato dodici mesi. Ora, a guardare indietro, possiamo dirci orgogliosi della creazione di un format sempre più conosciuto e amato, fonte di ispirazione anche per altre iniziative. Siamo convinti che l’accostamento della Bellezza, della Storia e del Suono produca una sintesi felicissima che arricchisce chiunque voglia mettersi in gioco.

Spinacorona ama Napoli, Napoli abbraccia Spinacorona.

Michele Campanella

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

L’accesso ai luoghi sarà possibile 30 minuti prima dell’inizio di ogni concerto.

Non è possibile effettuare prenotazioni.

Scarica il programma in pdf.