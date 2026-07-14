Stargalattico, il nuovo singolo di Fabio KBlue si annuncia già come inno da stadio

Ci sono momenti nella vita di un artista in cui il passato, per quanto sicuro e confortevole, comincia ad andare stretto. Momenti in cui ci si trova davanti a un bivio decisivo: accontentarsi o rischiare tutto per ritrovare la propria vera essenza.

È da questa urgenza viscerale che nasce “STARGALATTICO”, il nuovo travolgente singolo di FABIO KBLUE, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.

​Dopo oltre dieci anni trascorsi a calcare le scene musicali tra la Corea e le Filippine, l’artista ha scelto di azzerare i contatori, sfidare le proprie paure; ha fatto training K-POP in Corea e dall’esigenza di creare qualcosa di suo ha dato vita a una scommessa stilistica senza precedenti in Italia: il KHITPOP. Questa nuova creatura sonora fonde l’energia travolgente e millimetrica del K-POP col pop italiano, tracciando una linea d’orizzonte del tutto inedita nel panorama nostrano.

​”STARGALATTICO” non è semplicemente un brano estivo, ma è frutto di un bivio e di una scelta; il fatto di voler ricominciare ha fatto salire al cantante la paura e i dubbi.

​”La canzone racconta il momento in cui mi sono trovato davanti a un bivio”, spiega Fabio KBlue. “Continuare su una strada che ormai sentivo stretta oppure avere il coraggio di ricominciare completamente da zero con un progetto nuovo. Scegliere il KHITPOP ha significato affrontare paure e incertezze, ma anche credere fino in fondo nella mia identità artistica. ‘STARGALATTICO’ trasforma quella paura nella spinta per ripartire”.