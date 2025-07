Successo per Luglio in Jazz al Campania

- pubblicità -

La rassegna musicale estiva “Luglio in Jazz 2025”, promossa dal Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE), sta confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale campano, regalando emozioni indimenticabili e un’esperienza unica di innovazione e partecipazione.

Dopo le prime due serate con Biréli Lagrène e China Moses, il 15 e 16 luglio Piazza Campania ha ospitato due appuntamenti sold out che hanno visto protagonisti artisti di livello internazionale e un pubblico entusiasta. La prima serata ha visto salire sul palco Michel Camilo, che ha incantato gli spettatori con un assolo di pianoforte ricco di poesia, virtuosismo e profondità emotiva. Il compositore dominicano, tornato in Campania dopo dieci anni, ha trascinato il pubblico in un viaggio tra jazz, musica classica e sonorità latin, creando un’atmosfera di intima connessione e autentica magia. «La musica è il linguaggio universale dell’anima», ha dichiarato l’artista prima di salire sul palco, sottolineando quanto ogni concerto jazz sia irripetibile e unico.

Il giorno successivo, 16 luglio, è stato invece il momento della band newyorkese Kennedy Administration. Con la sua energia travolgente, groove contagioso e una voce magnetica, il gruppo ha fatto scatenare il pubblico tra soul, jazz, funk e R&B, trasformando Piazza Campania in una vera e propria festa collettiva. «Siamo entusiasti di essere qui. È la nostra prima volta in un centro commerciale, ma l’energia è pazzesca», ha raccontato la frontwoman prima del concerto. La performance, caratterizzata da una forte interazione con il pubblico, ha concluso la serata in modo memorabile.

Jazz, innovazione e partecipazione: una rassegna che lascia il segno

Luglio in Jazz 2025 si distingue non solo per la qualità delle performance, ma anche per il suo format innovativo che unisce musica dal vivo e visual dinamici generati in tempo reale da intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Tutte le serate sono gratuite e aperte a tutti, con la possibilità di prenotare aree riservate con servizi dedicati, sottolineando l’impegno del Centro Commerciale Campania nell’offrire un evento accessibile e di alta qualità.

I prossimi appuntamenti promettono ulteriori sorprese, grandi nomi e scoperte musicali che continueranno a rendere “Luglio in Jazz” un punto di riferimento per gli amanti della musica e della cultura estiva: il 30 e 31 luglio quando, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno Avishai Cohen e Incognito.

Per aggiornamenti sugli eventi e prossime aperture, visita la sezione Eventi e News sul sito www.campania.com