The City’s Song – The Napoli Sessions giovedì 17 a Palazzo Ricca

- pubblicità -

Nell’ambito del Napoli Fringe Festival, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 20 e 30, nel cortile della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213 – Palazzo Ricca, arriva “The City’s Song – The Napoli Sessions”, il progetto nato in Belgio dall’incontro tra il musicista belga Thomas Noël e il Maestro Mimmo Maglionico, figura di riferimento della word music partenopea e leader del gruppo storico “PietrArsa”.

Questo incontro ha avviato un processo creativo che ha coinvolto artisti delle Fiandre e di Napoli, dando vita a un viaggio che ha attraversato città come Città del Messico, Ramallah, Teheran e Johannesburg, arrivando ora a Napoli per un’edizione speciale che celebra la città attraverso il suo patrimonio sonoro e visivo.

Il protocollo d’intesa tra l’associazione Performing Art Campania (Napoli) e Frontiera VZW (Gent) ha consolidato questa sinergia, dando vita a una produzione che esalta l’identità musicale e visiva di Napoli in chiave moderna. L’idea centrale del progetto è quella di catturare lo spirito di Napoli attraverso sei temi chiave che ne rappresentano l’essenza storica e culturale: la Morte, la Madonna, il Mare, la Terra, il Fuoco, il Sogno. Questi elementi si fondono in un concerto cinematografico che racconta la città attraverso il suono e l’immagine, intrecciando passato e presente, tradizione e innovazione. Anche la sezione visiva è incentrata sullo scambio e sull’interazione. Il fotografo di Gand Sammy Van Cauteren, noto per le altre City’s Song Sessions (Ramallah, Teheran), lavora a stretto contatto con il fotografo napoletano Silvio Siciliano, che da oltre 40 anni documenta la scena musicale tradizionale locale. Il suo vasto archivio di immagini e suoni, legato a tarantelle, tammurriate e riti tradizionali, è integrato nelle Napoli Sessions. Prenotazioni via mail a: performingartcampania@gmail.com

Cast: Mimmo Maglionico fiati, voce, composizione, direzione musicale (Napoli) Thomas Noël tastiere, composizione, direzione musicale (Belgio) Marta Ricardi basso (Napoli) Roberto Trenca chitarre (Napoli) Carmine D’Aniello voce e percussioni (Napoli) Wouter Vandenabeele violino (Belgio) Emiliano Della Giovanna batteria (Belgio) Paolo Termini Ingegnere del suono (Napoli)

La serata fa parte delle celebrazioni per i 2500 anni della città. Il 2025 è un anno speciale per Napoli, che festeggia la sua lunga storia con un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli e iniziative culturali pensate per raccontare l’identità profonda della città, intrecciando passato, presente e futuro. Napoli 2500 è un viaggio lungo un anno, promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con oltre 80 enti, istituzioni culturali, università e realtà del territorio, insieme a importanti partner internazionali. Il Napoli Fringe Festival si distingue come una manifestazione multidisciplinare di arti performative, ispirata al modello del Fringe di Edimburgo e realizzata in partnership con i festival di Milano e Torino.

Il festival, che accompagnerà le celebrazioni fino a dicembre, porta teatro, danza, musica, letteratura, street art e arti digitali in strada, nei parchi, nei teatri, nei cortili e in spazi non convenzionali, trasformando Napoli in un palcoscenico diffuso.