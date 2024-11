The Music of Hans Zimmer, venerdì 15 al Palapartenope

- pubblicità -

Al via mercoledì 5 novembre dal Politeama Genovese di Genova il tour di “The Music of Hans Zimmer”, lo speciale show – prodotto da Vigna PR e Concerto Music – dedicato a uno dei più celebri e importanti compositori contemporanei, che farà vivere al pubblico emozioni davvero uniche, in un’atmosfera fiabesca, impreziosita da effetti “interstellari”, piena di bellezza. Venerdì 15 novembre lo show farà tappa a Napoli, al teatro Palapartenope dove ha riscosso un grande successo lo scorso anno.

The Music of Hans Zimmer è un concerto sinfonico in cui Lords of the Sound, l’Orchestra sinfonica di Kiev diretta dal Maestro Shahrokh Fathizadeh, tra le più affermate e rinomate in Europa, eseguirà magistralmente dal vivo tutte le sue musiche, alcune colonne sonore di Hans Zimmer sono tra le più amate dell’intera storia del cinema: “Dune”, “Spider-Man 2”, “Il Cavaliere Oscuro”, “Interstellar”, “Il Codice Da Vinci”, “Pearl Harbor”, “Il Gladiatore”, “Mission Impossible”, “Inception”, “Pirati dei Caraibi”, “Spirit”, “Wonder Woman”, “Madagascar” e tantissime altre.

Dopo il debutto, il tour approderà nei principali teatri italiani per un totale di 17 concerti: al Colosseo di Torino il 6 novembre, al PalaUnical di Mantova il 7 novembre, all’Auditorium Santa Chiara di Trento l’8 novembre, al Gran Teatro Geox di Padova il 9 novembre, al Teatro degli Arcimboldi a Milano il 10 novembre e a Firenze al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) l’11 novembre, per poi ripartire il 13 novembre da Gallipoli, il 14 novembre dal Teatro Team a Bari, il 15 al Palapartenope di Napoli, un doppio appuntamento all’Auditorium della Conciliazione di Roma (già sold out il 16 novembre, ultimi biglietti disponibili per la replica del 17 novembre), ad Ancona il 18 novembre, al Teatro Verdi di Montecatini il 19 novembre, al Duse di Bologna il 20, al Teatro Clerici di Brescia il 21 e infine il gran finale venerdì 22 novembre al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e nei circuiti autorizzati di ogni singolo teatro. Tutte le info su www.vignapr.it

Con quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award, Hans Zimmer è uno dei compositori contemporanei più influenti e le sue colonne sonore sono tra le più amate della storia del cinema. Indimenticabile l’uscita del film cult Rain Man che lo ha consacrato definitivamente in tutto il mondo: “Quando ho ideato la musica per Rain Man – dichiarò il Maestro – ho continuato a pensare di non cercare di soffocare i personaggi, di non mettermi in primo piano. E così, Raymond, il personaggio principale non capisce davvero dove si trova. Vede il mondo in modo diverso da noi… Perché non creare “musica del mondo” per un mondo che esiste solo nella sua testa?”.

Dopo il successo di Rain Man, che portò Hans Zimmer alla prima candidatura all’Oscar, tutti i migliori registi di Hollywood si misero in fila per lavorare con lui. La sua musica ha impressionato così tanto la Disney che gli commissionò la colonna sonora per il cartone animato “Il Re Leone”: il tema musicale del cartone animato ha portato al compositore tre dei premi più prestigiosi, Oscar, Golden Globe e Grammy. Negli anni Zimmer ha continuato ad essere premiato per i suoi lavori, diventando davvero il numero uno a Hollywood, tanto che ormai una cerimonia degli Oscar è rara senza una sua candidatura. Anche nel 2022 ha vinto con il film “Dune”.

Il connubio tra le sue composizioni e l’eleganza sonora dell’orchestra sinfonica di Kiev Lords of the Sound dà vita a “The Music of Hans Zimmer”, uno show davvero unico, impreziosito dalla presenza di una rock band, di una stupefacente produzione visuale, di potenti parti vocali di solisti e coristi, che infonde un’energia inarrestabile lasciando il pubblico senza fiato.

Per informazioni e contatti: Veragency, tel.335 5235134 – info@veragency.com