The Souls Sisters venerdì 9 a Sant’Anna alle Paludi per Fenice Festival – BlueSoul Edition

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Dopo il successo della serata inaugurale con Gennaro Porcelli e la RR Band, che il 2 ottobre all’HSS Hub/Polo per le arti performative ha aperto la terza edizione con un viaggio nel blues tra Chicago, New Orleans e Austin, accompagnato dai racconti blues di Carmine Aymone e dal body painting di Vivian Belmonte, prosegue a Napoli il Fenice Festival – BlueSoul Edition.

The Souls Sisters

Venerdì 9 ottobre, alle ore 19, nella Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, in corso Arnaldo Lucci 124/a, protagoniste saranno The Soul Sisters, per una serata in cui gospel e soul incontreranno il giallo, la recitazione e la sand art.

Il concerto porterà al centro il sound afro e la grande tradizione gospel, riletta attraverso un raffinato lavoro sulle voci, sulle armonie e sulla dimensione spirituale della musica. Le Soul Sisters costruiscono infatti il proprio universo sonoro sull’intreccio tra timbri e colori vocali e un accompagnamento pianistico essenziale, recuperando la tradizione dei canti religiosi afroamericani del primo Novecento attraverso polifonie, call & response, assoli e improvvisazioni. the SOUL SISTERS

Sul palco Suzanne Wognin, contralto, Maggy Lemoine, soprano, Renée Agaya, alto, ed Elvis Megnè, pianoforte e voce: quattro interpreti che alternano momenti solistici, dialoghi e intrecci polifonici, trasformando la voce nel vero strumento protagonista della performance. the SOUL SISTERS

Il giallo di Serena Venditto

La musica dialogherà con la letteratura grazie alla presenza della scrittrice Serena Venditto, con il suo giallo “Casa è dove noi. Indagine per quattro coinquilini e un gatto nero”, e con l’interpretazione dell’attrice Maria Angela Robustelli. A completare l’incontro sarà una performance di sand art, proseguendo quel dialogo tra generi e forme artistiche che costituisce il filo conduttore della BlueSoul Edition.

Fenice Festival

Il Fenice Festival, progetto dell’Associazione Maria Malibran ETS, è diretto artisticamente da Raffaella Ambrosino, con la direzione organizzativa di Riccardo Iozzia Ambrosino. La manifestazione, articolata in sette appuntamenti fino al 31 ottobre nella IV Municipalità di Napoli, è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito di “Affabulazione 2026” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Centrale anche l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione, con servizi e iniziative pensati per favorire la partecipazione agli appuntamenti della rassegna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: associazione.malibran@gmail.com – 339 7782781.