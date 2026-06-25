Tiempo ‘e veleno, il nuovo album di Enzo Gragnaniello

- pubblicità -

Dopo il grande successo del tour insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia, Enzo Gragnaniello torna in studio per dare nuova vita ai suoi brani più amati. Nasce così “TIEMPO ’E VELENO”, in uscita il 26 giugno 2026 per NAR International / Ada Music – Warner Music Italy in formato CD, vinile e su tutte le piattaforme.

Un album intenso e raffinato in cui il celebre cantautore napoletano reinterpreta i suoi più grandi successi in eleganti e suggestive versioni orchestrali, accompagnato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Un disco che emozionerà l’affezionato pubblico dell’artista e conquistare nuovi estimatori.

Il progetto è impreziosito dalla presenza dei musicisti Martino De Cesare alla chitarra e Marco Caligiuri alla batteria, che contribuiscono a creare un sound coinvolgente e contemporaneo, capace di esaltare tutta la profondità della scrittura di Gragnaniello.

La tracklist raccoglie alcune delle pagine più suggestive e coinvolgenti del suo repertorio: “Viento ‘e terra”, omaggio all’amico fraterno Pino Daniele, “Cumm’è”, scritta per Roberto Murolo, “Donna”, dedicata a Mia Martini, “Alberi”, presentata al Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni, fino alla title track “Tiempo ‘e veleno”, colonna sonora del film “Veleno” ambientato nella Terra dei Fuochi.

TRACKLIST:

Senza voce 5’35’’ Vasame 3’42’’ Cu’mme 4’32’’ Donna 4’12’’ L’aria è cattiva 4’01’’ Mare 3’51’’ Misteriosamente 4’04’’ ‘O mare e tu 5’21’’ Rosé 4’09’’ Si tu me cunusciss’ 4’19’’ Tiempo ‘e veleno 3’15’’

CANALI UFFICIALI DELL’ARTISTA

INSTAGRAM

FACEBOOK