Torna BeQuiet sabato 1 a Pozzuoli

- pubblicità -

Sabato 1° marzo 2025, alle ore 20.30, torna il BeQuiet di Giovanni Block, presso il Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Centro di Arti Performative in Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, con in scena Giuseppe Orsi, Divertenseria, Dario Cuomo, Antonio Calabrese, Enza Carangelo, Ida Cervo, Roberto Gargiulo, Cosimo Luigi Alberico. Insieme a Giovanni Block, coordineranno l’evento Luciano Labrano e Rosario Copioso.

Arriva il secondo dei quattro appuntamenti di vera full immersion nel mondo della musica cantautorale ma, più precisamente, della musica in teatro, un luogo dove l’ascolto si fa più attento e la parola più intima e dove ogni artista avrà il suo spazio per esibirsi tra momenti dedicati alla poesia e all’ironia da cui non saranno mai esclusi gli spettatori.

La grande novità di quest’anno è che tra i partecipanti alla serata ci saranno anche alcuni allievi del Creative Lab “Canzone D’autore”, a cura di Giovanni Block.

I Creative Labs sono percorsi di formazione, progettati per fornire strumenti pratici e sostenere la nascita di nuove professionalità nella musica, nell’audiovisivo, nelle arti e nelle tecnologie emergenti e sono parte del progetto Creative – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo.

Creative intende sostenere il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l’industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e come strumento di contrasto al disagio sociale, includendo anche laboratori formativi completamente gratuiti tra cui quello sulla Canzone D’Autore, guidato da Giovanni Block, per fornire competenze di base nella ideazione, scrittura e registrazione di brani inediti. L’obiettivo è la presentazione delle canzoni originali scritte dai partecipanti in un Audition Day con i partners di progetto FIMI, Club Tenco, MEI, oltre alla performance finale e in eventi collaterali della rete.