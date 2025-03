Torna Jazz & Baccalà

- pubblicità -

Teatro Summarte Somma Vesuviana (via Roma 15)

Teatro Acacia (via R. Tarantino 10, Napoli

JAZZ& BACCALA’ 11^edizione

15 Marzo – 16 maggio con

Nicole Zuraitis & Elio Coppola Trio, Sergio Caputo Trio, Jany McPherson, Joe Barbieri, Allan Harris

Sarà la vincitrice di un Grammy dopo aver già avuto in passato un’altra nomination agli Oscar della Musica Nicole Zuraitis, cantante, pianista, arrangiatrice, cantautrice statunitense, accompagnata dall’Elio Coppola Trio, ad inaugurare sabato 15 marzo, l’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma 15). Il suo sesto album “How Love Begins” coprodotto dal bassista jazz vincitore di ben 9 Grammy Christian McBride nel 2023, si è aggiudicato il Grammy Award 2024 “per il miglior album vocale jazz”. Il suo arrangiamento del brano “Jolene” di Dolly Parton, scritto con il batterista e bandleader Dan Pugach, è stato nominato per un Grammy nel 2019 nella categoria “Best Arrangement, Instrument & Vocals”.

Nicole Zuraitis è anche la cantante principale della Birdland Big Band e si esibisce frequentemente sui palchi dei più noti jazz club americani come il Dizzy’s Club al Lincoln Center, al Birdland, al Blue Note Jazz Club, al 54 Below … In scena il canto e il piano della Zuraitis sarà accompagnato dalla batteria di Elio Coppola, dalla chitarra di Daniele Cordisco e dal basso di Antonio Napolitano.

Il festival proseguirà venerdì 28 marzo con un’altra star internazionale, Jany McPherson (piano, voce) accompagnata da Luca Bulgarelli (contrabbasso) e da Amedeo Ariano (batteria). Cantante, pianista e compositrice cubana, Jany McPherson, ha iniziato giovanissima a suonare nella leggendaria orchestra Buena Vista Social Club, influenzata dalla tradizione di grandi pianisti cubani come Ernesto Lecuona, Bola De Nieve, Chucho Valdès. Ha condiviso il palco con giganti della musica come Maceo Parker, Dee Dee Bridgewater, Mino Cinelu ….

A Cuba ha vinto il prestigioso Premio Adolfo Guzman. La sua musica è una sintesi di vari stilemi e linguaggi limitrofi e affini al mondo del jazz che ei esprime attraverso una gamma cromatica ricca di nuances, in cui evoca i suoni della sua terra ma con grande personalità, originalità e modernità. Lo spettacolo che proporrà al Teatro Summarte si intitola “A long way” dal nome del suo ultimo lavoro discografico.

Sergio Caputo sarà protagonista al Teatro Summarte il 4 e 5 aprile. Dopo il successo del tour dedicato ai quarant’anni di “Un sabato italiano”, l’artista torna dal vivo in trio proponendo un repertorio che spazierà lungo tutta la sua carriera, recuperando brani diventati veri e propri cult, alcuni dei quali raramente eseguiti dal vivo. Un’occasione per riscoprire l’inconfondibile stile di Caputo, tra jazz, swing e canzone d’autore, con quell’ironia e leggerezza che lo rendono unico nel suo genere. L’artista sarà accompagnato da Fabiola Torresi al basso e voce, e da Alessandro Marzi alla batteria, voce – e spesso al piano. Il Sergio Caputo Trio è un trio vocale e strumentale che costituisce il progetto base dell’artista. Una formazione pop-jazz unica nel suo genere capace di creare un ensemble di forte impatto.

Unico evento off del Festival è quello che vedrà protagonista Joe Barbieri in Big Bang il 7 maggio al Teatro Acacia (via Raffaele Tarantino 10, Napoli). Il Teatro Summarte organizza al Teatro Acacia il concerto di Joe Barbieri che presenterà live i brani del nuovo album “Big Bang”, il suo settimo di inediti. Con lui sul palco dei fuoriclasse del jazz, Pietro Lussu alle tastiere, Daniele Sorrentino al basso e Bruno Marcozzi alla batteria

Chiude festival il “Jazz & Baccalà” venerdì 16 maggio Alan Harris, cantante, chitarrista, cantautore newyorkese, rappresenta la quintessenza della vocalità jazz, erede di un’arte, quella dei crooner, che in passato ha prodotto grandi interpreti. Nato a Brooklyn e cresciuto tra Harlem e Pittsburgh, tra il jazz e il country, nel corso della sua carriera ha ricevuto decine di premi, tra cui spiccano il referendum dei critici di Downbeat nella categoria “Rising star jazz vocalist”, che in America rappresenta la consacrazione definitiva per un jazzista, e tre New York Nightlife Award come “Outstanding Jazz Vocalist”.

La rassegna “Jazz & Baccalà” si è caratterizzata fin dalla sua nascita con il format music&food, proponendo ad ogni spettacolo la degustazione di piatti della tradizione partenopea e tante nuove ricette con protagonista il baccalà, ingrediente tipico della tradizione sommese, cucinato dai migliore chef locali e grandissimi artisti del panorama jazz, italiano e internazionale, il tutto servito da silenziosissimi e professionali camerieri, mentre le note dei grandi artisti scaldano la sala, completando un esperienza altamente sensoriale.

Lo staff del Teatro Summarte lavorerà in sinergia con i produttori locali.

Riconfermata la Direzione Artistica di Elio Coppola in sinergia con la

Direzione del Teatro di Marco Panico. La degustazione sarà a cura del ristorante “ ‘800 borbonico”