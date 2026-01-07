Torna la Cantata Anarchica per Fabrizio De Andrè sabato 11

Chitarre, violini, fisarmoniche, trombe, percussioni, voci (anche stonate), spartiti, bevande calde, vino e cibo da condividere: è l’invito rivolto a chi parteciperà alla 6ª edizione della Cantata Anarchica, in programma sabato 11 gennaio 2026 dalle ore 20 a Piazza del Plebiscito (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I).
L’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André si svolgerà in contemporanea con numerose altre città italiane, tra cui Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze e Bari. La data coincide con l’anniversario della scomparsa del cantautore, avvenuta 27 anni fa.
Come da tradizione, non è previsto alcun palco: musicisti, appassionati e cittadini si ritroveranno in cerchio per cantare e suonare insieme le sue canzoni, in un concerto anarchico aperto a tutti, dove non esistono artisti e pubblico ma solo persone unite dalla musica e dalla poesia, le “anime fragili e salve” raccontate da De André.
Napoli, definita dal cantautore genovese la sua “patria morale”, rappresenta una delle tappe più significative dell’iniziativa, cresciuta negli anni fino a diventare un movimento culturale diffuso. Per tale motivo, anche quest’anno è prevista un’iniziativa solidale a favore degli homeless, portata avanti con successo da tempo: durante l’evento sarà possibile donare coperte, acqua, frutta e cibo in scatola non deperibile. Il materiale raccolto verrà donato dopo la conclusione dell’iniziativa, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone coinvolte.
L’appuntamento è per domenica 11 gennaio 2026, a Napoli, per ricordare Fabrizio De André con la sua musica, la sua umanità e lo spirito di condivisione che continua a unire le piazze d’Italia.
In attesa di un vostro riscontro dove saremo felici di condividere il vostro articolo sui nostri social seguiti da una comunità di oltre 5000 persone,
Grazie per la vostra attenzione.
LINK UTILI:
Evento Facebook: https://bit.ly/4spwkOf
Canale WhatsApp per comunicazioni: http://bit.ly/3Gmerty
Instagram: https://www.instagram.com/cantataanarchicanapolifaber
Tik Tok: www.tiktok.com/@cantatanapolifaber
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.