Torna Sanità-tà-tà sabato 3

- pubblicità -

Il Rione Sanità in festa con Sanità-tà-tà che, con la sua VIII edizione, torna a riempire i vicoli e le piazze di musica. Si suona in ogni angolo del quartiere e sarà possibile visitare attrazioni turistico-culturali in orari straordinari. Promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, organizzata dalla Municipalità 3 in collaborazione con C’MoN produzioni, Sanità-TàTà, in programma sabato 3 gennaio, dalle 18:30, proporrà, come sempre, dalle 20:30, il grande concerto in Piazza Sanità, con la direzione artistica di Massimiliano Jovine.

«È stato un Natale a Napoli davvero meraviglioso. Il calendario di eventi promossi e sostenuti dall’Assessorato è iniziato a metà novembre e quest’anno abbiamo anche acceso molto prima le luci tra le strade e nelle piazze dei quartieri e il clima di festa è stato straordinario – dichiara l’assessora Teresa Armato –. Ai più di 100 concerti, spettacoli, incontri e itinerari guidati che hanno animato la città e tutte le sue Municipalità, nelle piazze, nelle chiese e nei luoghi d’arte, si sono aggiunti gli eventi proposti dalla cultura e Napoli è stata davvero una città che non ha dormito mai, accogliendo centinaia di migliaia di turisti. Ora è arrivato il momento della festa più attesa a inizio anno, Sanità-tà-tà, ormai parte della tradizione del nostro Natale. Una grande festa che coinvolge i commercianti e le associazioni attive sul territorio e che “racconta” l’identità di Napoli con musica, street food e i siti culturali aperti in orari straordinari. Sono certa che anche quest’anno, Sanità-tà-tà sarà un grande successo».

«Sanità-tà-tà, oltre alla piazza principale, coinvolgerà e animerà con musica dal vivo e dj set diversi punti del quartiere: via Fuori Porta San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini, via Cristallini, via Misericordiella, via Sanità Gradoni, – racconta il presidente della Municipalità 3 Fabio Greco –. Inoltre sarà possibile visitare, su prenotazione, alcune delle principali attrazioni turistico-culturali del quartiere: Acquedotto Augusteo del Serino, Catacombe di San Gaudioso, Basilica di Santa Maria della Sanità, Jago Museum, SMMAVE Misericordiella».

Sul palco del grande concerto in piazza Sanità, come sempre, ci saranno tanti artisti, che si esibiranno tutti a titolo gratuito per la festa del quartiere: Gianni Simioli, Mauro Nardi, Ida Rendano, Maurizio Capone, Nicola Caso, Emiliana Cantone, Marsica, Mr Hyde, Ivan Granatino, Vesuviano, Jelecrois, Jhosef, Radice, Andrea Heros, Gaié, Angelo DT1, Chiodo Fisso, Zerofiltro, Cristina Manzo, Mattewh, Noyezno, Stefania Lay, Addolorata, Lina Maddaloni, Daniele Sorrentino, Marco Calone, Erry Mariano. Mediapartner Sanità-tà-tà Radio Marte con la sua squadra backstage e on stage: Leonardo Criscuolo, Arianna Petilllo, Mary Boccia, Roberta Minervino, Antonio Monticelli e Davide Scafa.

Per orientare cittadini e turisti tra eventi e luoghi da visitare, sarà operativa la minicar elettrica con a bordo tutor turistici che dalle 10:00 alle 19:00 girerà tra le vie del centro storico a supporto degli infopoint situati al Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). L’1 gennaio gli infopoint turistici saranno operativi dalle 11:00 alle 19:00.

Dispositivo temporaneo di circolazione previsto per la manifestazione

Divieti in occasione della manifestazione