Torna Soave sia il Vento a Sorrento

Un omaggio al Giubileo attraverso un viaggio tra le virtù di Fede, Speranza e Carità: è così che si apre, martedì 26 novembre 2024, alle ore 19.30, nella Chiesa dei Santi Felice e Bacolo a Sorrento, la terza edizione di Soave sia il Vento – progetto curato e sostenuto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini con la direzione artistica di Maria Federica Castaldo, dalla Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, dal Comune di Sorrento e dall’I.S. “Francesco Grandi”.

L’Ensemble Vocale Cantabo Nocte, con la direzione di Katia Veniero e con il pianoforte di Mariuccia Buonocore, presenterà Fides, Spes, Caritas, Segni di Speranza: un viaggio in musica verso il Giubileo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info al numero 081402395 o sul sito turchini.it

Un’intensa interpretazione, alla ricerca di ciò che, oggi come allora, risuona nell’animo umano, verrà proposta dalle voci angeliche dei Cantabo Nocte. Ogni sezione del programma del concerto esplora una delle tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità, guidando l’ascoltatore in un percorso musicale che ne svela il significato profondo, attraverso le opere di autori di epoche diverse.

Nella selezione di brani in programma, dal Rinascimento al contemporaneo, spiccano compositori come Jacques van Berchem, maestro fiammingo del XVI secolo, e il romantico tedesco Felix Mendelssohn. L’Italia è rappresentata da artisti sacri come Lorenzo Perosi, Nino Rota e Costantino Cafiero, mentre il XX e XXI secolo vedono figure internazionali come il norvegese Ola Gjeilo e l’americano Michael John Trotta, che rinnovano la tradizione con modernità e minimalismo. La quarta sezione, invece, dedicata alla Beata Vergine del Rosario, è un omaggio alla chiesa che ospita il concerto.

Ensemble vocale Cantabo Nocte

Fondato nel marzo 2022, l’ensemble Cantabo Nocte si dedica alla riscoperta degli inni della Settimana Santa nella tradizione della Penisola Sorrentina. Organizza due appuntamenti annuali: un concerto quaresimale e una meditazione musicale il 1° novembre al Cimitero di Piano di Sorrento. Nel giugno 2024, ha vinto il primo premio (ex aequo) nella categoria cori polifonici al Concorso Internazionale “Schola Cantorum” di Ravello. L’ensemble è impegnato nella valorizzazione di rare pagine di musica sacra, con un focus sui compositori locali.

Katia Veniero

Nata a Sorrento, Katia è una musicista e direttrice di coro. Ha iniziato come flautista e imprenditrice nel settore del video editing, coltivando parallelamente la passione per il canto. Dal 2006 dirige il Coro della SS. Trinità di Piano di Sorrento. Dopo aver chiuso la sua attività imprenditoriale, si è specializzata in canto gregoriano, polifonia e direzione corale al Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) di Roma, ottenendo vari titoli con il massimo dei voti. Ha fondato Cantabo Nocte nel 2022 per promuovere repertori sacri poco noti.

Mariuccia Buonocore

Nata a Meta nel 1957, è pianista e organista con una lunga carriera dedicata alla musica sacra e alla formazione musicale. Diplomata in Pianoforte Principale e specializzata in Pianoforte Accompagnatore, è dal 2006 pianista ufficiale del Coro della SS. Trinità di Piano di Sorrento. Ha insegnato musica nelle scuole medie per oltre 40 anni e continua a servire come organista in diverse chiese locali, sostenendo celebrazioni liturgiche con grande sensibilità artistica.

Soave sia il Vento prosegue con altri 2 imperdibili concerti di straordinaria levatura: sabato 28 dicembre, alle 17.30, nella Cappella Musicale dei Servi di Maria, il soprano Maria Ercolano -accompagnata da OPPS – Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina, con la Cappella Musicale dei Servi di Maria, la concertazione di Michele de Martino e con elaborazioni e arrangiamenti di Salvatore della Vecchia, per la direzione di Antonio Maione – si esibirà in “Pizzicato col canto”.

Venerdì 7 gennaio, alle 20:30, il Teatro Tasso di Sorrento ospiterà il celebre Peppe Barra con il suo spettacolo “La Cantata dei Pastori”, da lui scritto. Ingresso con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@turchini.it.

Programma

«Il prossimo Giubileo sarà un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. Ci aiuti pure a ritrovare la fiducia necessaria, nella Chiesa come nella società, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti internazionali, nella promozione della dignità di ogni persona e nel rispetto del creato». [Papa Francesco]

FEDE

L. Perosi – Vexilla Regis Prodeunt

J. van Berchem – O Jesu Christe

***

CARITÀ

L. Molfino – O Sacrum Convivium

O. Gjeilo – Ubi Caritas

***

B. MARIÆ VIRGINIS A ROSARIO

L. Guida – Inviolata

V. G. Miserachs – Te Gestientem Gaudiis

N. Rota – Salve Regina

***

SPERANZA

C. Cafiero – Ave Maris Stella

M. J. Trotta – Ave Verum Corpus

F. Mendelssohn – Verleih uns Frieden (Da nobis pacem, Domine)