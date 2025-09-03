Tornano gli appuntamenti di Salotto a Mare a Pietrarsa

- pubblicità -

Venerdì 5 settembre all’interno della rassegna “Salotto a Mare“, diretta da Rosanna Iannacone, è in programma un nuovo appuntamento sotto le stelle che vedrà protagonista la Sara Montesanto Band nell’arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Sara Montesanto è una performer poliedrica che ad oggi propone diversi format di intrattenimento, da spettacoli teatrali a show, fondatrice di Iconica, un progetto tutto al femminile di cantanti e ballerine che tributano le più grandi icone della musica italiana e internazionale. È frontwoman di una band che parte dal duo fino ad arrivare ad una formazione completa di otto elementi.

Il 5 settembre si esibirà in trio con Luca Gianì alla chitarra e Carlo Graziano alla batteria, per allietare gli ospiti con i più grandi successi del mondo: dalla Francia all’Inghilterra, dall’Italia alla Spagna e Portogallo… con un vasto repertorio che spazia dagli anni ‘60 ad oggi, dal jazz alla dance, dal pop al latin.

“Salotto a mare” è un viaggio tra note, arte e bellezza a cura di Studio Lab 48 e Rosanna Iannacone. L’iniziativa proseguirà fino al 5 ottobre con molteplici appuntamenti musicali, in un vero e proprio salotto sotto le stelle, da cui si può godere di un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Domenica 14 settembre in programma inoltre l’appuntamento con Fabio Brescia e Rosanna Iannacone.

Si prosegue il 21 settembre con il concerto di Thayla Orefice e domenica 5 ottobre è prevista la chiusura con Kalìka Voice.

Salotto a mare – Direzione artistica Rosanna Iannacone

Produttrice esecutiva del progetto Tiziana Beato

Graphics manager comunication Michele Fierro

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

dalle ore 21

(il biglietto di ingresso include

visita del museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004