Tribucstock Festiwild 2025 da stasera a Palma Campania

Dall’1 al 3 agosto torna per la sesta edizione il Tribucstock Festiwild, una rassegna musicale che affonda le radici nel territorio e si dirama verso culture lontane.

Anche quest’anno sarà la suggestiva Pineta Tribucchi, a Palma Campania (NA), a fare da cornice a tre giorni di musica, campeggio e attività.

Il festival, che nelle scorse edizioni ha visto esibirsi sul proprio palco artisti del calibro di Venerus, Marco Castello, Baiuca, DADA’, Francesco Di Bella, La Maschera, MEG, Populous, Altea, anche quest’anno propone una line up di ampio respiro.

main Stage

Venerdì 1 agosto Il Festiwild sarà inaugurato alle 20.00 sul main stage da Trep-One, Dj e collezionista instancabile, selezionatore raffinato, da sempre scava nei solchi della dancefloor music per restituire groove dimenticati e gemme rare che abbracciano Boogie, Soul, Gospel, Electro. Noto per il suo stile unico che mescola rap consapevole, soul viscerale, pop raffinato e accenni di jazz, creando un sound personale e autentico, alle 21 sarà la volta del rapper/soulman PeppOh.

Con un’attitudine jazz/funk e una ossessione per armonie e arrangiamenti raffinati, i Fitness Forever, saliranno sul main stage alle 22.15 portando il loro caleidoscopio sonoro in una formula retrò e fresca al tempo stesso.

Pioniere del rap italiano, alle 23.30 Frankie Hi-nrg mc arriva sul palco del Tribucstock in veste di dj, per un viaggio musicale tra hip-hop, elettronica, hit intramontabili e pezzi live, con la stessa verve che ha fatto la storia di brani come “Quelli che benpensano”. A chiudere la prima giornata del festival sarà Vincenzo Curcio from SoulExpress che porta con sé proposte funk, house, afrobeat ed elettronica, ma soprattutto l’urgenza di creare uno spazio vivo, dove la musica diventa comunità.

Sabato 2 agosto La seconda giornata del Festiwild si aprirà alle 20.00 con il dj Trep-One che preparerà l’atmosfera perfetta per accogliere alle 21.00 sul palco principale gli Amalafede, band napoletana di musica strumentale, capace di condensare efficacemente molte influenze eterogenee in un sound magnetico e viscerale.

Alle 22.15 sarà la volta delle inconfondibili vibrazioni partenopee del progetto Pellegrino & Zodyaco: vibes mediterranee, un mood frizzante dai toni leggeri e familiari che al contempo tradisce un anima esotica che guarda altrove.

Dalle 23.45 la notte sarà animata prima dal djset di Quantic, producer, polistrumentista e instancabile esploratore musicale che da 20 anni combina soul, funk, house, disco, cumbia e jazz con un’attenzione unica alle culture locali e ai suoni del mondo.

All’1.30 sarà, invece, Dj Simi a chiudere la seconda giornata del Tribucstock portandoci per mano in una notte in cui la pineta si trasformerà in un vero e proprio club internazionale.

Domenica 3 agosto L’ultima giornata del Festiwild ospiterà un evento gratuito in collaborazione con Radici Festival: “Spiriti del Vesuvio”. “Nel cuore della pineta, soglia viva tra Terra e Cielo, dimorano gli spiriti del vulcano dormiente… I partecipanti saranno chiamati a compiere un rito iniziatico: un viaggio simbolico tra i Sette Regni Elementali, tra prove, attività e musica live: solo chi ascolta davvero e cammina con consapevolezza potrà ricomporre la Mappa di Rivelazioni e risvegliare il Cuore del Vulcano”. Tra giochi e attività, le danze si apriranno presto: alle 12.00 sul main stage salirà Carmen di Ronza, una talentuosa musicista capace di portare l’arpa oltre i suoi confini tradizionali; alle 17.30 gli Uncle G e il loro country d’oltreoceano accenderanno gli animi con loro sound da prateria americana; alle 18.30 il collettivo partenopeo LaNovabeat Orchestra ci porterà nei territori sonori dell’Afrobeat, intrecciando funk, jazz e musica tradizionale yoruba. Alle 20:00, a chiudere il festival sarà Dj Kowu, con il suo stile eclettico maturato da una forte passione per l’hip-hop ed evolutosi nelle direzioni più disparate arrivando a destare l’attenzione delle principali community globali di DJing.

Wild Stage

Anche quest’anno la musica non si limita solo al main stage! Sarà, infatti allestito nuovamente il Wild Stage, il secondo palco che sabato 2 agosto ospiterà quattro live dalla forte identità musicale. I MuglE.R.A. cureranno un set a quattro mani che esplora decenni e generi musicali attraverso dischi originali, creando un feeling unico con le persone all’ascolto. Benth porterà la sua cultura da clubber guidandoci in un dj set ipnotico tra Techno e Progressive. I Mood S.U.N. intrecceranno identità partenopea e suggestioni arabeggianti in un live che parlerà di territorio, attivismo e inclusività, rendendo la musica un potente strumento di consapevolezza e connessione. Infine, RXNN, collettivo artistico che chiuderà il cerchio con un’esperienza multisensoriale e ad alto impatto emotivo, che fonde musica, luce e tecnologia, aprendo il passaggio tra l’intimità del Wild Stage e l’energia del Main.

Camping

Il Festiwild, svolgendosi in una splendida pineta che viene ogni anno riqualificata, rendendo giustizia alla sua incontaminata bellezza, offre ai visitatori la possibilità di campeggiare.

L’area camping quest’anno accoglierà i campeggiatori a braccia aperte dal 1 al 3 agosto con possibilità di pernottare le notti del 1 e del 2. Il camping si trova all’interno del Festival, si potrà accedervi a piedi durante tutto lo svolgimento dell’evento. Per accedervi bisognerà ritirare il bracciale apposito all’ingresso.

Maggiori info!

L’esperienza del campeggio nel verde permette di vivere l’evento in tutte le sue sfumature, dal risveglio nella natura incontaminata, alle attività organizzate e quelle improvvisate, ai momenti di assoluto relax sulle amache all’ombra della pineta, in un ineguagliabile clima di armonia e aggregazione.

Tribuctalks

I TribucTalks tornano sul Wild Stage per arricchire il sabato del Tribucstock con incontri, proiezioni e dialoghi culturali da non perdere. Dalle 11.00 alle 11.30 si parte con “BORGO CASTELLO – Storia, Arte e Cultura”, un viaggio nella storia locale con visita alla casa natale del pittore Pietro S. Caliendo e ai resti del Castello Longobardo. Dalle 11.30 alle 13.00 ci sarà “CINEMATOGRAFO”: tre cortometraggi, musica dal vivo e dialoghi con le realtà indipendenti Avamat Studio e National Investments Company. Dalle 15.30 alle 16.00 “ALTERNAPOLI – TUFO”. La città raccontata al di là dei cliché: poesia, narrativa, saggi e immagini che scavano nei suoi pieni e nei suoi vuoti, tra memoria e visioni future, a cura di Ali Ribelli Edizioni e Libera Poesia Contemporanea.

Alle 16.30 in Area Camping sarà la volta dei “DIALOGHI FILOSOFICI”, un incontro con Francesco Paolo Criscuolo per ritrovare il tempo del pensiero, alla ricerca di risposte (e nuove domande), accompagnato dalla musica di Marini.

Workshop e Attività

Anche quest’anno ci sarà anche l’occasione di imparare qualcosa di nuovo, creare con le proprie mani, riconnettersi con se stessi e con il mondo che abitiamo, prendendo parte alle attività previste per vivere la vera Festiwild Experience!

Sabato alle 10:30 potrai partecipare gratuitamente a una sessione di Yoga & Movimento Libero per iniziare al meglio la giornata con un risveglio dolce che invita all’ascolto. Alle 11:30, attraverso un’offerta libera in loco, potrai imparare a realizzare un fuso di erbe per la purificazione con piante maestre. Alle 12.30, con una quota di 10€ da versare in loco, potrai imparare a creare attraverso i segreti delle piante un unguento naturale da portare con te.

Alle 14.30 con “Walk into the Wild” un guida ambientale ti porterà gratuitamente nella pineta alla scoperta di storie, specie e segreti del bosco. Sai come si fa il sapone? Alle 15.00 con il Workshop di Saponificazione (5€ da versare in loco) imparerai questa tecnica antica che sa di casa e porterai a casa il tuo sapone naturale con ingredienti semplici e sostenibili. Un “Percorso Sensoriale” gratuito alle 16.00 ti introdurrà in una esperienza immersiva in cui stimolare i tuoi cinque sensi e riscoprire il tuo corpo come una bussola.

Sabato alle 16:00 “Laboratorio musicale” potrai lasciarti guidare dal ritmo e dai suoni ancestrali: uno spazio aperto dove improvvisare, ascoltare e suonare insieme. Alle 16.30 un Workshop di Crochet (10€ da versare in loco) ti insegnerà l’arte del ricamo all’uncinetto con cui potrai creare il tuo piccolo ricordo da portare a casa. Domenica alle 11.00, infine, “Animal & Tribal Yoga” prevederà danze tribali e vibrazioni primordiali a piedi nudi nella pineta

Food & Drinks

Gli stand di Food & Drinks sono realizzati grazie alla collaborazione con SudEat per quanto riguarda il food, e alle partnership con Ceres, Campari, e Bombay Gin per quanto riguarda il beverage, oltre al contributo di Caffè Cortese per la ricarica mattutina.

playground

Grazie alla collaborazione con Decathlon Italia, durante tutto il weekend del Tribucstock Festiwild, potrai fare un salto nel DECATHLON PLAYGROUND, la nuova area sport del festival allestita nel cuore della pineta. Avrai a disposizione: tavoli da ping pong, porte da calcetto, rete da pallavolo e tutto quello che serve per sfidare gli amici!

Biglietti

Area Concerti

Venerdì 1 Agosto €18 + d.d.p. – https://shorturl.at/hBSE1

Sabato 2 Agosto €18 + d.d.p. – https://shorturl.at/BvLRL

Domenica 3 Agosto – Ingresso Gratuito con consumazione obbligatoria

FULL PASS – Venerdì 1 + Sabato 2 + Domenica 3 Agosto €36 + d.d.p. – https://shorturl.at/3xhEP

* I biglietti per Area Concerti non includono il pernottamento in campeggio.

Area Camping

Venerdì 1 Agosto €10 + d.d.p. – https://shorturl.at/Mu7BK

Sabato 2 Agosto €10 + d.d.p. – https://short-link.me/18I3n

FULL PASS – Venerdì 1 + Sabato 2 €20 + d.d.p. – https://short-link.me/14o-k

* La prenotazione per l’area camping è obbligatoria per ogni singolo campeggiatore ed è valida esclusivamente se associata ad un biglietto per area concerti corrispondente.

Info

info@tribucstock.com – +39 392 907 8694 – www.tribucstock.com