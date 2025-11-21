Tributo a Pino Daniele ai Lazzari Felici

- pubblicità -

Venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21:00, il Teatro dei Lazzari Felici, nel cuore del centro storico di Napoli, ospiterà uno speciale spettacolo-tributo dedicato al grande cantautore partenopeo Pino Daniele, nell’ambito della rassegna “A teatro con gusto” organizzata dall’Associazione Insolitaguida Napoli.

Un viaggio musicale intenso e coinvolgente, che percorrerà i brani più amati di Pino Daniele, accompagnati da aneddoti, curiosità e storie tratte dalla sua vita e dalla sua arte. Lo spettacolo, dal titolo “Tributo a Pino Daniele”, rievoca l’anima della città e della sua cultura musicale, rendendo omaggio a un artista che ha fatto della napoletanità un linguaggio universale.

Location e atmosfera

Il teatro si trova in via S. Maria dell’Aiuto 17, a pochi metri da Largo Santa Maria la Nova, nel cuore pulsante di Napoli. lazzarifelici.it

L’evento si svolge in formula a numero chiuso: sono disponibili solo 40 posti a sedere, per garantire un’atmosfera raccolta, intima ed esclusiva.

Info e prenotazioni

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: basta visitare il sito ufficiale www.lazzarifelici.it o chiamare/WhatsApp al numero 350 012 1224.

Il contributo di partecipazione comprende, oltre allo spettacolo, una degustazione di cucina tipica napoletana e una selezione di vini, acqua e limoncello serviti al tavolo. l

Perché partecipare

È l’occasione per rivivere dal vivo la musica di Pino Daniele, in un contesto unico e autentico.

È una serata culturale e conviviale: musica, storie, tradizione napoletana e gastronomia d’eccellenza.

È esclusiva: con soli 40 posti, si garantisce un’esperienza intima e coinvolgente.

È nel centro storico di Napoli, in una cornice storica e affascinante, perfetta per una serata speciale.

Invitiamo tutti gli amanti della buona musica, della cultura napoletana e della convivialità a non perdere questo evento unico. I posti sono davvero limitati: affrettatevi a prenotare!