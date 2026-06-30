Tributo to The Showmen, Sabba a Palazzo Reale mercoledì 1, ingresso libero

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Un viaggio nella storia del soul partenopeo, tra memoria, passione e contaminazioni musicali. È questo lo spirito di “Tributo to The Showmen”, il concerto con protagonista Sabba, in programma mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 22.15, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del Dopofestival del Campania Teatro Festival. L’evento, a ingresso libero, è curato da Drop Eventi.

Sabba, dall’album al concerto

Sul palco salirà Sabba (Salvatore Lampitelli), tra le voci più autorevoli e rappresentative della scena rock-soul napoletana contemporanea, protagonista di un progetto artistico che rende omaggio ai The Showmen, la formazione che ha segnato una delle pagine più importanti della musica italiana.

Da questo percorso è nato anche l’album in vinile “Tributo to The Showmen”, pubblicato dall’etichetta Suoni del Sud, un lavoro che restituisce nuova vita al repertorio della storica band attraverso una rilettura personale, intensa e rispettosa della sua identità.

Gli ospiti

Ad arricchire la serata sarà un prestigioso parterre di ospiti: Aurelio Fierro Jr., Fabiana Martone, Gennaro Chiummariello, Gianni Lamagna, Lino Vairetti, Tony Faiello e altri artisti che condivideranno il palco in un racconto musicale corale dedicato a una delle esperienze più significative della canzone d’autore e del soul italiano.

Presentato dal giornalista Carmine Aymone, il concerto è stato concepito come un’esperienza immersiva e celebrativa che va oltre la dimensione del live, trasformandosi in un tributo ai protagonisti di una stagione irripetibile della musica napoletana: Mario Musella, voce simbolo e anima dei The Showmen, James Senese e Franco Del Prete, artisti che hanno contribuito a definire un linguaggio musicale capace di fondere soul, rhythm & blues, jazz e tradizione mediterranea.

SCHEDA EVENTO

Campania Teatro Festival – Dopofestival

“Tributo to The Showmen”

Con Sabba

Guest: Aurelio Fierro Jr., Fabiana Martone, Gennaro Chiummariello, Gianni Lamagna, Lino Vairetti, Tony Faiello e altri ospiti

Presenta: Carmine Aymone

Mercoledì 1 luglio 2026 – ore 22.15

Giardino Romantico di Palazzo Reale – Napoli

Ingresso libero

A cura di Drop Eventi