Trio Fenice in concerto ai Giardini La Mortella di Ischia

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la stagione concertistica promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini La Mortella di Ischia.

Sabato 26 e domenica 27 aprile ad esibirsi sarà il Trio Fenice, formato dalla violinista Elenoir Javanmardi, dalla violoncellista Valentina Bionda e dal pianista Federico Del Principio.

Costituitosi nel 2021, il Trio si è perfezionato presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma, presso la Scuola di Musica di Fiesole, all’Universität Mozarteum di Salisburgo e nel 2022 è stato selezionato per le Dimore del Quartetto ed ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona. La formazione, risultata vincitrice di numerosi concorsi internazionali, si sta imponendo come una delle realtà più interessanti del panorama cameristico italiano. Nel 2024 i giovani musicisti si sono esibiti anche in occasione dei “Concerti del Quirinale” in diretta su Rai Radio3.

Il raffinato programma che il Trio Fenice offrirà al pubblico della Mortella prevede importanti composizioni del ‘900 e il trio op. 8 di Johannes Brahms. L’op. 8 di Brahms è un’opera giovanile scritta nel 1854 e sottoposta a revisione dal compositore stesso molti anni dopo: è uno dei capolavori cameristici di ogni tempo, che alterna intensità drammatica a momenti intensamente lirici ed appassionati.

L’appuntamento è alle ore 17.00 presso la Recital Hall.

Info e prenotazioni: lamortella.org

Per i Giardini La Mortella apertura straordinaria anche questa settimana: i giardini saranno infatti visitabili venerdì 25 aprile, in occasione del ponte per la Festa della liberazione, dalle 9 alle 19.

Subito dopo, da mettere in agenda, venerdì 2 maggio, apertura speciale per il ponte della Festa dei lavoratori.