Tutta un’altra Musica – Rassegna concertistica da sabato 4 a Il Canto di Virgilio

La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta la terza edizione di Tutta un’altra Musica – Rassegna concertistica, in programma dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione a Napoli.

Con nove appuntamenti e più di venti artisti, il cartellone propone un viaggio musicale che intreccia stili, generi e sensibilità differenti, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza culturale trasversale e di alto profilo. Il programma spazia dal tributo alla canzone d’autore alla sperimentazione jazz, dal teatro musicale alla musica colta, fino agli omaggi alla tradizione e alla memoria popolare.

Ad inaugurare la rassegna, sabato 4 ottobre, uno straordinario omaggio a Franco Battiato nell’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Un omaggio, dal titolo “E ho già sentito aria di rivoluzione”, intimo e appassionato, dove musica e parole si intrecciano per restituire al pubblico il ritratto di un artista unico., Protagonisti della serata saranno Guido Barbieri (voce narrante), storico della musica e drammaturgo tra i più autorevoli del panorama nazionale, e Carlo Guaitoli (pianoforte), pianista e direttore d’orchestra che ha condiviso con Battiato oltre trent’anni di collaborazione e amicizia.

A seguire:

11 ottobre – Belladdio, monologo in musica con Alessandra Borgia, Cristina Vetrone ed Eduarda Iscaro.

17 ottobre – Wish You Were Here – A Pink Floyd Jazz Experience con Enrico Valanzuolo (tromba), Mario Nappi (pianoforte), Aldo Capasso (contrabbasso) e Marco Gagliano (batteria).

19 ottobre – Italian Experience con il Quartetto Mitja (musiche di Donizetti, Verdi, Martucci).

1° novembre – Jazzinduo con Arabella Rustico e Domenico Sanna.

02 novembre – Il padrone della voce con Mauro Gioia e Giuseppe Burgarella su testo di Anita Pesce.

09 novembre – Wagner a Napoli – Appunti musicali di viaggio con Paolo Cresta e Filippo Tenisci.

15 novembre – Moderatamente solo, performance di Pasquale Mirra (percussionista).

14 dicembre – Sine Diez – Cinque anni senza Diego, omaggio a Maradona con Stefano Valanzuolo, Nino Conte, André Ferreira ed Enrico Valanzuolo.

«Con Tutta un’altra Musica – dichiara Carlo Maria Faiello, presidente della Fondazione Il Canto di Virgilio – intendiamo offrire al pubblico un percorso che non si limita a proporre concerti, ma che crea connessioni tra linguaggi, memorie e nuove visioni. La musica diventa così un ponte tra tradizione e contemporaneità, tra ricerca e divulgazione, e restituisce a Napoli il ruolo di crocevia culturale e creativo».

Prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, la rassegna conferma la propria vocazione: unire qualità, originalità e spirito di condivisione attraverso progetti che intrecciano musica e teatro, coinvolgendo alcune delle voci più significative della scena nazionale.

Biglietti: 10 € presso la sede della Fondazione e su azzurroservice.net

Per info e prenotazioni 0813425603