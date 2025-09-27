Tutto esaurito Napoli Musa Live

- pubblicità -

Napoli si prepara a vivere una notte indimenticabile: il concerto-evento Napoli Musa Live, in programma il 29 settembre in Piazza del Plebiscito, ha registrato il tutto esaurito in poche ore. Un successo annunciato, confermato dal numero di accessi record alla piattaforma di registrazione che, dalle 11 di ieri mattina, dopo circa 9 ore aveva già riempito gli oltre 11.000 posti disponibili.

Sul palco si attende un cast eccezionale che celebra l’anima musicale e artistica della città: Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Gianni Fiorellino, Enzo Gragnaniello, Rocco Hunt, LDA, Mavi, Rosario Miraggio, Francesco Merola, Mauro Nardi, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Alessandro Siani e Gianni Simioli.

Un viaggio tra tradizione e contemporaneità, che rende omaggio alla cultura partenopea e alla sua inesauribile energia creativa, che il Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, vuole omaggiare alla città di Napoli in un anno così speciale come il 25° centenario della sua fondazione.