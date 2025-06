Ultimo atto per Tengo Genio, domenica 8 a Santa Caterina da Siena

- pubblicità -

Domenica 8 giugno alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, si terrà l’ultimo imperdibile appuntamento della stagione concertistica 2024/25 Tengo Genio, promossa dalla Fondazione Pietà de’ Turchini. Kyries Tenebrarum – Tra Canto Piano e Polifonia, è il titolo del concerto affidato all’ensemble di eccellenza portoghese Arte Minima e alla Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini, dirette rispettivamente da Pedro Sousa Silva e da Lanfranco Menga. Il programma traccia un fil rouge tra Napoli e il Portogallo: i Kyries tenebrarum, infatti, sono una composizione polifonica portoghese del XVI secolo, oggi conservate nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Un intrigante viaggio musicale, dunque, tra le sonorità mistiche del canto piano e la ricchezza polifonica di epoca rinascimentale e barocca, nonché una rara testimonianza della liturgia musicale dell’epoca. Biglietti disponibili in sede e in prevendita. Info: info@turchini.it

Il programma del concerto unisce il rigore del canto gregoriano – affidato alla Schola Gregoriana della Fondazione Turchini – alla ricchezza della polifonia rinascimentale eseguita dall’Ensemble Arte Minima. Le invocazioni “Kyrie eleison” e “Christe eleison” si alternano tra monodia e complesse elaborazioni vocali, offrendo un’esperienza sonora intensa e meditativa.

Il manoscritto che contiene questa preziosa versione polifonica, appartenuto all’Infanta Maria di Portogallo, giunse a Napoli come segno delle profonde relazioni culturali tra la penisola iberica e il Regno di Napoli in epoca aragonese. Accanto ai Kyries, il concerto esplora altri esempi del repertorio iberico tra XV e XVI secolo, tracciando un suggestivo itinerario tra devozione, arte e storia.

Arte Minima

Il gruppo Arte Minima, fondato nel 2011 da Pedro Sousa Silva, è specializzato nella musica portoghese rinascimentale dei secoli XV-XVII, che interpreta secondo pratiche storiche basate su fonti originali. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali, soprattutto con il disco O Beata Maria (2023), che valorizza la polifonia iberica del XVI secolo. Supportato da importanti istituzioni culturali, il gruppo ha in programma la registrazione completa dell’opera di Vicente Lusitano (2025) e ha già pubblicato l’album In Splendoribus (2021) con 15 brani inediti. Si esibisce in festival nazionali e internazionali, presentando spesso prime esecuzioni moderne di opere rinascimentali.

Schola Gregoriana

La Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini, invece, è il frutto di un’audace iniziativa della Fondazione che ha scommesso sulla formazione di nuovi talenti e ha dato vita, per la prima volta a Napoli, ad una iniziativa didattica relativa al canto gregoriano. Giunta al suo secondo anno di attività è il frutto di un intenso lavoro condotto da Lanfranco Menga, docente di Prepolifonia e Musica medievale. Musicista e giurista, Menga si è diplomato in pianoforte e ha completato la sua formazione al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Ha approfondito il repertorio vocale medievale con Andrea von Ramm a Monaco e fondato l’Ensemble Oktoechos e la Schola Gregoriana di Venezia. Ha inciso per importanti etichette, svolto attività concertistica internazionale, collaborato con prestigiose istituzioni culturali e didattiche, e ricevuto dediche da vari compositori contemporanei.

Programma

Juan de Urrede

Nunca fue pena mayor

De vos y de mi quexoso

Pedro de Escobar

Stabat Mater

O Maria mater Pia

Clamabat autem mulier

Juan de Cornago

Donde stas que non te veo

Moro perche non dai fede

Francisco de Peñalosa

Unica est columba mea

Emendemus in melius

Anonimo

Kyries Tenebrarum

8 giugno 2025 | ore 18.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Kyries Tenebrarum – Tra Canto Piano e Polifonia

Arte Minima

Irene Brigitte cantus

Maria de Fátima Nunes altus

Nuno Raimundo tenor

Luís Neiva bassus

António Godinho, Carlos Sánchez, Silvia Cortini flauti

Pedro Sousa Silva flauti e direzione

Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini

Alberto Cinquegrana, Davide Franco, Massimo Rispoli, Wiktor Wojcik,

Carmen Di Peso, Rosaria Esposito, Lucia Piatto, Maria Cristina Zarpellon cantori

Lanfranco Menga direzione

Biglietti disponibili in sede e in prevendita

Info: info@turchini.it