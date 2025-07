Un altro concerto a Villa San Michele ad Anacapri

- pubblicità -

Venerdì 18 luglio alle ore 20, sulla terrazza panoramica di Villa San Michele, per il quinto appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”, salirà sul palcoscenico un trio d’eccellenza, composto da due tra i cantanti lirici più apprezzati del nord Europa, il soprano Alexandra Büchel e il baritono Fredrik Zetterström, e – come cita il Dagens Nyheter, quotidiano scandinavo di rilevanza nazionale – dalla personalità pianistica più originale e interessante della sua generazione, il M° Love Derwinger.

Insieme si cimenteranno in un recital, per celebrare alcuni tra i compositori maggiormente amati e apprezzati: il nostro Giuseppe Verdi, tra le voci più autorevoli e influenti del XIX secolo, Hans Gefors, celebre autore svedese e Jerome Kern, musicista americano, vincitore del Premio Oscar come miglior canzone per il film “Lady Be good”.

La rassegna concertistica si svolgerà, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto (prezzo intero € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu