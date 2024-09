Unimusic, Nuova Orchestra Scarlatti al Cortile delle Statute

- pubblicità -

UNIMUSIC 2024 continua.

Il Festival della musica e della cultura per Napoli, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, propone per giovedì 26 settembre ore 19.00, al Cortile delle Statue (Napoli, Via Paladino 39), il Concerto “Grieg / Bach / Piazzolla”: le suggestioni neoclassiche della Holberg Suite di Edvard Grieg e la passione barocca del Concerto per due violini e orchestra di J. S. Bach si confronteranno con le evocazioni ‘porteñe’ dell’artefice del tango nuevo, Le Stagioni di Astor Piazzolla.

Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti il giovane e già apprezzato violinista napoletano Riccardo Zamuner; e al suo fianco, nel Concerto doppio di Bach, un altro talento campano, Giacomo Mirra, uno dei primi violini della N.O.S.

Biglietti Euro 10.00 al botteghino da un’ora prima del concerto e online: https://www.azzurroservice.net/biglietti/grieg-bach-piazzolla/