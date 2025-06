Verdi e Liszt giovedì 12 in Villa Pignatelli

- pubblicità -

Giuseppe Verdi e Franz Liszt sono due giganti del panorama classico. A metterli insieme sarà Giovanni Bertolazzi, uno dei più titolati pianisti italiani di ultima generazione, con il suo recital napoletano intitolato – in un gioco di parole – “Ottantotto sfumature di Verdi”. Il recital che il pianista veronese presenta giovedì 12 giugno alle ore 20.00 nella prestigiosa sede di Villa Pignatelli per l’ottavo appuntamento della stagione 2025 del Maggio della Musica celebra Liszt con quattro parafrasi da altrettante opere verdiane prima della fatidica Sonata in Si minore. Bertolazzi, talento purissimo, è oggi considerato su scala internazionale, e soprattutto in Ungheria, uno specialista assodato del repertorio lisztiano.

Il concerto comincia con una serie vorticosa di parafrasi da concerto tratte da opere verdiane: Ernani, poi il “Miserere” dal Trovatore, quindi la Danza Sacra e il duetto finale da Aida, prima del Rigoletto finale. Le parafrasi di Liszt sono basate su celebri melodie tratte da popolari titoli verdiani e rappresentano non solo una forma di omaggio nei confronti del melodramma italiano, ma anche un’opportunità per Liszt di esplorare nuove possibilità tecniche ed espressive al pianoforte.

La seconda parte del recital è dominata dalla Sonata in Si minore, sempre di Liszt. Scritta a Weimar nel periodo 1852-53, la Sonata fu dedicata a Schumann. Qui, non diversamente da quanto avviene nei concerti per pianoforte, il ripensamento del genere classico e dei suoi presupposti appare segnato da uno spirito di radicale sperimentazione. L’ambiziosa volontà di superare gli schemi della tradizione si concretizza in una composizione che si presenta come un unico, grande arco musicale internamente articolato, dove le prerogative di coesione e organicità si fondono con quelle di un’invenzione visionaria e affabulatoria.

Giovedì 5 giugno 2025 – Napoli – Villa Pignatelli, ore 20,00

GIOVANNI BERTOLAZZI, pianoforte

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) / Franz Liszt (1811– 1886)

Ernani. Parafrasi da concerto, S. 432

Miserere dal Il trovatore. Parafrasi da concerto, S. 433

Aida. Danza sacra e duetto finale, S. 436

Rigoletto. Parafrasi da concerto, S. 434

Franz Liszt

Sonata in Si minore, S. 178