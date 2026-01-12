Vincenzo Sorrentino in concerto a Casoria martedì 13

- pubblicità -

Concerto e premio alla carriera: così la performance per piano solo del maestro Vincenzo Sorrentino chiude i festeggiamenti del Natale

L’esibizione sarà ospitata nello splendido scenario della Basilica di San Mauro a Casoria con i brani del compositore napoletano, di Ludovico Einaudi e della tradizione napoletana

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo Hollymood al teatro Cilea, dove nella doppia veste di direttore d’orchestra ed esecutore, con una chicca, quella di aver cantato un pezzo di un celeberrimo brano, Vincenzo Sorrentino, il 13 gennaio a Casoria, torna al suo primo amore, il pianoforte, in attesa delle date del tour e di alcuni altri eventi di portata internazionale.

La performance conclude gli eventi per i festeggiamenti natalizi sarà ospitata nello splendido scenario della Basilica di San Mauro alle ore 19.

Con l’occasione a Sorrentino sarà anche conferito un premio alla carriera. A consegnarlo il sindaco Raffaele Bene e il vicesindaco e assessore alla Cultura Gaetano Palumbo, che hanno voluto fortemente questa iniziativa.

“Questo riconoscimento – spiega Sorrentino – mi ricorda quando, trent’anni fa il comune di Casoria, volle assegnarmi un premio per la mia brillante carriera al Conservatorio, poiché vincevo di continuo concorsi pianistici nazionali e puntualmente i sindaci che ospitavano queste manifestazioni mandavano telegrammi al sindaco della mia città per congratularsi e complimentarsi sulla vittoria del concorso. Così, all’epoca, decisero di assegnarmi una medaglia d’oro al valore artistico e diploma di encomio. Avevo tredici anni”.

C’è tutta la vita professionale, ma anche umana di Sorrentino, che oggi sta portando avanti i suoi progetti, ormai come un nome riconosciuto nel panorama nazionale e internazionale. Al pianoforte, in uno show di cinquanta minuti, il maestro Sorrentino eseguirà brani del suo repertorio.

Le colonne sonore delle serie tv andate in onda sul piccolo schermo, i brani realizzati per il cinema, come “Dodici Repliche”, con Gianfranco Gallo, il brano realizzato per Jimmy Sax, che si è aggiudicato il disco d’oro. Un repertorio che si accresce sempre di più, forte anche delle turnè al fianco proprio del sassofonista francese, arricchito dalle esecuzioni di brani di Ludovico Einaudi, uno degli autori contemporanei preferiti dal talento napoletano, brani della canzone classica napoletana.

Una serata di alto profilo, come raramente se ne vedono che mette in risalto le straordinarie doti di pianista di Sorrentino, cresciuto alla scuola pianistica di Vincenzo Vitale, con il quale hanno studiato e si sono formati anche tantissimi altri talenti del panorama internazionale come Riccardo Muti, Michele Campanella, Laura De Fusco, Sandro De Palma, Una serata che di alto prestigio in attesa delle novità sulla carriera artistica nazionale e internazionale del maestro Vincenzo Sorrentino.