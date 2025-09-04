Viva De Andrè giovedì 12 a Torre del Greco

- pubblicità -

VIVA DE ANDRÉ è il più importante spettacolo nazionale che da sette anni porta in tour le canzoni di FABRIZIO DE ANDRÉ riarrangiate in chiave jazz.

Ideato e diretto da LUIGI VIVA, autore dei due libri su Fabrizio De André “Non per un dio ma nemmeno per gioco-Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole-le canzoni la musica di Fabrizio De André” (entrambi editi da Feltrinelli), e con gli arrangiamenti di LUIGI MASCIARI, affermato chitarrista e compositore napoletano, VIVA DE ANDRÉ è un concerto-racconto che unisce musica jazz dal vivo, narrazione, immagini e audio di interviste inedite per restituire al pubblico il ritratto di un artista iconico.

Ultima tappa dello spettacolo:

12 settembre ai Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco (Napoli) in occasione del “Voci d’Autunno Jazz Festival” – ore 21.00 – ingresso libero

Dopo i sold out di questi anni nei principali teatri e festival jazz italiani (Umbria Jazz Winter, Blue Note Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Südtirol Jazz Festival, Ascona Jazz, e molti altri), e a seguito del grande successo riscosso quest’estate a Cerveteri (Roma) e a Castelbuono (Palermo), lo spettacolo VIVA DE ANDRÉ, ideato e diretto da Luigi Viva, farà tappa ai Molini Meridionali Marzoli di TORRE DEL GRECO (Napoli) il 12 settembre, in occasione del “Voci d’Autunno Jazz Festival”: un raffinato e intenso tributo musicale che rivela dei lati meno conosciuti di De André, a partire dalla sua passione per il jazz.

Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione Fabrizio De André Onlus, di cui Luigi Viva è socio fondatore.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella poetica e nell’impegno civile di De André, attraverso le parole di Luigi Viva, voce narrante, autore di riferimento per l’opera di De André, affiancato da un quintetto jazz di altissimo livello diretto da Luigi Masciari.

Lineup:

Luigi Viva: voce narrante

Luigi Masciari: chitarra, direzione musicale e arrangiamenti

Francesco Bearzatti: sax tenore, clarinetto

Alessandro Gwis: pianoforte, elettronica

Francesco Poeti: basso

Pietro Iodice: batteria

Nel repertorio, classici intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore”, “Creuza de mä”, reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti inediti.

Il CD ufficiale dello spettacolo, è pubblicato da Jando Music/Via Veneto Jazz, con la partecipazione straordinaria di Michael League (Snarky Puppy) e Giulio Carmassi (ex Pat Metheny Group).