Voce ’e Notte, il nuovo disco di Lina Sastri

Lunedì 8 dicembre alle ore 12:00, la Feltrinelli di Piazza dei Martiri apre la stagione natalizia in libreria con la presentazione del nuovo vinile Voce ’e Notte di Lina Sastri, pubblicato da Futurecords.

Per l’occasione, l’artista offrirà un mini live dal suo ultimo lavoro, accompagnata al pianoforte dal maestro Ciro Cascino, seguirà il firma copie del disco.

Un momento per entrare nel clima delle feste attraverso la musica e la voce di una delle interpreti più amate della scena nazionale.

Attrice e cantante dalla sensibilità profonda, Lina Sastri vanta una solida formazione teatrale e un forte legame con la tradizione popolare napoletana, che si intrecciano a una vitalità musicale capace di fondere emozione e intensità drammatica.

Il suo percorso artistico, che affianca teatro, musica e cinema, prende il via sul grande schermo con Il prefetto di ferro (1977) e prosegue con interpretazioni memorabili, tra cui Gli ultimi tre giorni (1978), Ecce Bombo (1978), Mi manda Picone (1983) e Segreti segreti (1984). Pur privilegiando da sempre il teatro, Sastri ha lasciato un segno indelebile anche in film come Piccoli equivoci (1989), Celluloide (1995) e Vite strozzate (1996).

L’appuntamento dell’8 dicembre sarà un appuntamento di musica, incontro e condivisione, per celebrare la voce e il percorso di un’artista capace di raccontare, con autenticità e passione, la tradizione e l’anima di Napoli.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.