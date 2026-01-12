Voce ‘e notte, Lina Sastri al Teatro Cilea da giovedì 22

- pubblicità -

Dopo i trionfi e i sold out con “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere un’ icona dello spettacolo italiano: Lina Sastri. Definita spesso “un’attrice sociale”, l’artista porterà in scena il suo spettacolo “Voce ‘e notte”, in programma dal 22 al 25 gennaio 2026.

Uno spettacolo che è la sintesi di un lunghissimo e raffinato percorso di ricerca nel teatro-canzone, genere di cui Lina Sastri è stata pioniera e indiscussa sin dai primi anni Novanta. Con le musiche del Maestro Adriano Pennino – per la regia della stessa Sastri -, “Voce ‘e notte” è un viaggio artistico e umano di intensa poesia.

Lo spettacolo rappresenta la testimonianza più pura e matura del lavoro di Lina Sastri, un flusso ininterrotto di 90 minuti dove parola, musica e gesto si fondono in un linguaggio unico, carico di emozione e autenticità. Un racconto che intreccia il personale e l’universale, muovendosi sul filo rosso di una tradizione napoletana che dialoga con le musiche del mondo.

Dalle atmosfere de Lina rossa e Cuore mio, passando per Corpo celeste, Mese mariano, Linapolina, Appunti di viaggio, Pensieri all’improvviso, fino all’omaggio di Eduardo mio, il repertorio si fa memoria viva.

È un itinerario quasi picaresco che rievoca passioni, riflessioni, affetti familiari – come le voci della madre Ninetta o del maestro Eduardo De Filippo – e incontri artistici, tra cui gli omaggi all’amico Pino Daniele. Il tutto sorretto dalla musica dal vivo del pianoforte, che accompagna l’artista in una performance essenziale e radicale.

“Voce ‘e notte” non è una semplice rassegna di successi, ma un’esperienza totalizzante che è insieme concerto, confessione e rito teatrale. Al suo interno trovano spazio anche pagine di drammaturgia classica, come il lacerante monologo di Filumena Marturano, o riletture personali di miti come Medea, sempre con la musica come “compagna di viaggio”.

«Per certi aspetti questo è lo spettacolo più difficile – ha spiegato Lina Sastri – perché è essenziale e radicale. Sono sola col pianoforte, che è strumento di accompagnamento, ma è la voce che conduce. Sono, artisticamente, nuda».

Una scelta di purezza che si riflette anche nella filosofia dello spettacolo, pensato per un ascolto consapevole, lontano da qualsiasi nostalgia, come l’artista stessa tiene a precisare.

Biglietti: giovedi platea 28 euro, galleria 23 euro – venerdi/sabato/domenica platea 33 euro, galleria 28 euro

Prevendite: https://teatrocilea.it/spettacoli/lina-sastri-voce-e-notte/

Inizio: giovedì, venerdì e sabato ore 21; domenica ore 18.

IL RESTO DELLA STAGIONE DEL CILEA:

Paolo Caiazzo (in “I promessi suoceri” in scena dal 5 marzo), Eduardo Tartaglia (in “Questo bimbo a chi lo do” il 31 gennaio), Carlo Buccirosso (in “L’erba del vicino è sempre più verde”, in scena dal 26 marzo) e Nino Frassica (in “Novella Bella” in scena dal 30 aprile). Dal 7 maggio Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi”.

INFO

Gli abbonamenti e i singoli biglietti sono disponibili sul sito Etes.it oppure presso la biglietteria del teatro tramite i contatti ufficiali.

Il Teatro Cilea mette a disposizione del pubblico un parcheggio convenzionato adiacente al teatro. Per informazioni: 0817141801.