Waiting for the Man – Lou Reed’s celebration sabato 29 al Chiostro di Santa Caterina

La settima edizione di Waiting for the Man, la “day-long celebration” che la Fondazione

Made in Cloister dedica ogni anno alla memoria di Lou Reed in occasione del suo

compleanno, quest’anno si svolgerà Alive, sabato 29 marzo dalle ore 19,30 alle 24,00 al

Chiostro di S. Caterina. Il programma, curato da Davide de Blasio è un “tribute” al grande rocker con diversi

linguaggi che spaziano dalla musica alla letteratura e, quest’anno, è ispirato a “New

York”, unico album “politico” di Lou Reed, pubblicato nel 1989.

14 brani, 14 denunce, 14 ritratti della decadenza della società americana ed altrettante

potenti incitazioni all’azione.