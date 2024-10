X Factor 2024, la finale a Napoli

- pubblicità -

Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il momento della sfida ufficiale e senza appello.

Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, un percorso fin qui avvincente e applauditissimo per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show: settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format.

Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese, per il quale coloro che vorranno partecipare dal vivo potranno prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre. Si potrà riservare fino a un massimo di due ingressi gratuiti, fino ad esaurimento posti. Una volta completata la procedura di registrazione con successo, verrà inviata una mail di conferma e, in prossimità dell’evento, si riceveranno i titoli d’accesso gratuiti.

“La scelta di Napoli da parte della produzione di X Factor ci rende molto orgogliosi, soprattutto perché è la prima volta in assoluto, nella storia del format, che la finale del talent di Sky si svolge in una piazza all’aperto fuori dagli studi televisivi. Un primato che siamo sicuri di meritare, accogliendo produzione e pubblico con tutto il calore che la nostra città è capace di dare. Napoli ha un legame strettissimo con la musica, la mia Amministrazione tre anni fa ha infatti lanciato il progetto ‘Napoli Città della Musica’, grazie al quale stiamo diventando sempre di più fulcro di eventi musicali di respiro nazionale ed internazionale. Proprio come X Factor, la cui finale sarà ad ingresso gratuito nella splendida piazza Plebiscito il 5 dicembre in collaborazione con il Comune di Napoli. Manca poco più un mese: aspettiamo con grande entusiasmo Giorgia, i giudici e i talent che arriveranno in finale pronti a vivere l’emozione di un evento molto atteso, che trasformerà la piazza in una grandissima festa della musica“. Così il sindaco Gaetano Manfredi.

A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta dopo le puntate delle selezioni in cui ha dimostrato empatia con i concorrenti nel backstage e mostrato tutta la sua emozione sul palco. Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi “si sfidano” in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance.