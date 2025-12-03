X Factor, giovedì 4 la finale a Piazza Plebiscito, Masterclass sabato 6

Il 6 dicembre alle ore 10.00 all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli si svolgerà la Masterclass organizzata da X Factor in collaborazione con il Comune di Napoli.
Una giornata di formazione gratuita per scoprire le professionalità del mondo della musica e della televisione.
Il progetto, a cura dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Lavoro del Comune di Napoli, mira alla formazione teorico-pratica per l’orientamento lavorativo dei giovani nel settore audio-visivo. Saranno previsti momenti di confronto diretto con i professionisti di X Factor Italia e di Warner (main partner musicale di X Factor).
La Masterclass è rivolta ai giovani che aspirano a lavorare nel mondo dello spettacolo, come artisti, producer musicali o che vogliono conoscere e approfondire il lavoro creativo e pratico che si cela dietro le quinte di uno spettacolo televisivo.
La Masterclass è un evento gratuito e a numero chiuso.
Per partecipare occorre registrarsi al link riportato di seguito:
È istituito, il 4 dicembre 2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, un dispositivo temporaneo di circolazione, che prevede:
A) il divieto di transito veicolare:
A.1 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l’edificio della Prefettura;
A.2 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno) e in Rampe Paggeria, eccetto i veicoli del personale in servizio presso la Procura Militare della Repubblica/Tribunale Militare:
A.3 in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;
A.4 in via San Carlo eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio; a.5 via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.
B) il senso unico di circolazione:
B.1 in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;
B.2 in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.
C) la sospensione:
C.1 in piazza Carolina, dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);
C.2 in via San Carlo e in via Cesario Console, dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana;
C.3 in via Cesario Console, della sosta regolamentata a tariffa oraria.
D) il senso unico di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata:
D.1 in piazza Trieste e Trento;
D.2 in via Cesario Console in corrispondenza delle aree di cui al punto C.3.
Sul sito del Comune è possibile consultare l’Ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55699
