X Factor, giovedì 4 la finale a Piazza Plebiscito, Masterclass sabato 6

Il 6 dicembre alle ore 10.00 all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli si svolgerà la Masterclass organizzata da X Factor in collaborazione con il Comune di Napoli.



Una giornata di formazione gratuita per scoprire le professionalità del mondo della musica e della televisione.

Il progetto, a cura dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Lavoro del Comune di Napoli, mira alla formazione teorico-pratica per l’orientamento lavorativo dei giovani nel settore audio-visivo. Saranno previsti momenti di confronto diretto con i professionisti di X Factor Italia e di Warner (main partner musicale di X Factor).

La Masterclass è rivolta ai giovani che aspirano a lavorare nel mondo dello spettacolo, come artisti, producer musicali o che vogliono conoscere e approfondire il lavoro creativo e pratico che si cela dietro le quinte di uno spettacolo televisivo.

La Masterclass è un evento gratuito e a numero chiuso.

Per partecipare occorre registrarsi al link riportato di seguito:

Per maggiori dettagli, consultare il regolamento.

