X Factor, la Masterclass

Si è tenuta sabato 6 dicembre, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, la Masterclass “XF2025 – Dentro la Creatività della TV e della Musica”, promossa dal Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con X Factor Italia e con il supporto di Warner Music Italia.

L’iniziativa, dedicata ai giovani tra i 16 e i 34 anni interessati a intraprendere percorsi nel mondo della musica, della TV e della produzione creativa, ha registrato il tutto esaurito in poche ore dall’apertura delle iscrizioni. I partecipanti hanno preso parte a un percorso immersivo alla scoperta dei mestieri della creatività contemporanea: direzione musicale, regia televisiva, produzione, processi artistici ed editoriali, con un focus sulle fasi che portano alla realizzazione di una performance, dal brief iniziale fino al live show.

Tra i relatori, i professionisti di Fremantle, la casa di produzione di X Factor Italia e, in una sessione speciale, i rappresentanti di Warner Music Italia, che hanno dialogato con i giovani su scouting, sviluppo artistico e strategie di pubblicazione. La Masterclass si configura come un’opportunità concreta di formazione, orientamento e networking, pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle industrie culturali e creative. “Con questa Masterclass – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani – vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per avvicinarsi alle professioni della TV, della musica e dei nuovi linguaggi digitali. Napoli è una città naturalmente generatrice di talento: il nostro impegno è creare occasioni affinché questo talento possa emergere e strutturarsi. Iniziative come questa dimostrano che, quando le istituzioni collaborano con partner qualificati, è possibile costruire percorsi accessibili, inclusivi e di qualità.”