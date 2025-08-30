Nano Film Festival da mercoledì 10

- pubblicità -

Il Nano Film Festival si aprirà il 10 settembre con l’eccezionale appuntamento con la Masterclass di Ludovica Nasti , attrice rivelazione de “L’Amica Geniale”.

L’incontro è dedicato sia a giovani talenti che ad appassionati di cinema desiderosi di approfondire la recitazione d’autore insieme a una delle protagoniste più amate del panorama italiano e terminerà con un aperitivo di networking.

NaNo Film Festival è poi lieto di annunciare il programma degli eventi Industry che si svolgeranno all’interno della nuova edizione del festival, nei giorni 12 e 13 settembre presso la sede del TAN (Via Nuova Dietro la Vigna 20, Napoli). Gli appuntamenti, pensati per professionisti, produttori, registi e operatori del settore audiovisivo, offriranno panel, networking, sessioni di pitching e One to One con esperti nazionali e internazionali.

Informazioni biglietti:

Sia gli accrediti industry che i biglietti per la masterclass sono acquistabili direttamente online tramite la piattaforma ufficiale FilmFreeway.

NaNo Film Festival conferma la sua vocazione a sostenere la nuova generazione del cinema italiano e internazionale, offrendo occasioni di formazione, incontro e crescita per tutti i protagonisti della filiera.

Per maggiori dettagli su eventi e acquisto biglietti:

🎬 NaNo Film Festival – VI Edizione

📍 Teatro Area Nord – Napoli / Sala Consiliare – Comune di Calvizzano

📅 Dal 10 al 13 settembre 2025

📢 Info e aggiornamenti: IG: @nanofilm.festival – FB: NaNo Film Festival –