NaNo Film Festival, la VII edizione

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Dal 29 settembre al 3 ottobre 2026, il TAN – Teatro Area Nord di Napoli (Via Nuova Dietro la Vigna, 20) accoglie la VII edizione del Nano Film Festival. La rassegna propone cinque giornate ricche di appuntamenti che spaziano dalle proiezioni in sala agli incontri per i professionisti del settore, fino alle matinée dedicate agli studenti, agli appuntamenti letterari e agli spettacoli serali.

Un programma ricco tra cinema, formazione e industria

Proiezioni, Matinée e Incontri Industry

Il festival si articola in una proposta multidisciplinare pensata per coinvolgere pubblico, scuole e addetti ai lavori:

Matinée per le scuole (1 e 2 Ottobre): le mattinate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre saranno dedicate interamente agli studenti delle scuole dei quartieri adiacenti al Festival. I giovani avranno l’opportunità di assistere alle proiezioni e di interagire direttamente in sala con alcuni tra i registi e gli attori partecipanti, in un fondamentale momento di scambio culturale e sociale.

Sezione Industry (1 – 3 Ottobre): da giovedì 1 a sabato 3 ottobre prende il via uno spazio interamente dedicato ai professionisti del settore e ai giovani autori, con momenti di networking, panel e opportunità di confronto sulle nuove sfide della produzione cinematografica indipendente.

Il percorso delle cinque giornate

Martedì 29 settembre: Apertura e grande musica

Si parte alle 16:30 con le prime sessioni di proiezione dedicate ai corti d’Animazione e di Commedia, seguite nel pomeriggio dai videoclip e dal primo lungometraggio documentario. Alle 19:40, lo Spazio Letterario ospiterà la conferenza stampa di apertura con il Direttore Artistico Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Falco, Gianluca Venturi e Sabrina Vanini.

Mercoledì 30 settembre: Documentari e Poetry Slam

La seconda giornata darà ampio spazio al cinema del reale con i corti documentari. Dalle 18:00, lo Spazio Letterario entrerà nel vivo in collaborazione con Spazio Dialoghi, ospitando presentazioni edite da Arbor Libri, Colonnese Editore, ES lettere e Ossorosso Edizioni, oltre al lancio del Premio letterario Spazio Dialoghi in Poesia. La serata in Sala 1 culminerà alle 21:00 con il Main Event dedicato alla sfida dello Slam Poetry.

Giovedì 1 ottobre: Matinée, Focus Campania e Spettacolo dal vivo

La giornata si aprirà al mattino con la prima Matinée dedicata alle scuole, dove gli studenti incontreranno registi e attori. Nel pomeriggio, spazio alla produzione regionale con la selezione Corto Campano e all’avvio delle attività della sezione Industry. La serata proporrà poi due eventi di grande rilievo alle 20:30 il Main Event TIRRENICA di Rosario Minervini e in quasi contemporanea (inizio alle ore 21) si terrà il consueto momento musicale del Festival che quest’anno vedrà sul palco la cantante Morena Chiara.

Venerdì 2 ottobre: Le Giurie di Qualità e il concorso Drama

Dopo la seconda Matinée per le scuole, la programmazione cinematografica pomeridiana esplorerà le tematiche della sezione Drama. Un momento centrale della giornata sarà la riunione e visione riservata alle Giurie di Qualità, chiamate a valutare le opere in concorso per decretare i vincitori.

I giurati d’eccezione di questa edizione sono:

Giuria Cortometraggi: Antonietta De Lillo (regista e sceneggiatrice), Simona Cocozza (regista e sceneggiatrice), Adriano Pantaleo (attore), Giuseppe De Simone (attore) e Francesca Romana Bergamo (attrice).

Giuria Documentari: Billy Montacchini (Cinecittà – Archivio Storico, Cinema e Documentaristica), Francesco Lattarulo (produttore cinematografico) e Anne Georget (regista e presidentessa di Fipadoc).

Sabato 3 ottobre: Red Carpet e Premiazione

Il festival si chiuderà sabato 3 ottobre con la giornata celebrativa: alle 18:00 si terrà il tradizionale Red Carpet, seguito alle 19:00 dalla Cerimonia di Premiazione in cui le giurie assegneranno i premi ufficiali. La manifestazione si concluderà a partire dalle 21:00 con l’After Party.

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Ecco programma in dettaglio:

DAY 1 – Martedì 29 settembre 2026

SALA 1 (TAN)

16:30 Proiezione categorie ANIMATION & COMEDY (35:38 min + 59:13 min)

ANIMATION

The paper ghost – Regia: Fulvio Davide Ricca Have a nice dream – Regia: Jonathan Kirkpatrick Acceleration – Regia: Stepan Crani In thousand petals – Regia: Louise Bongartz Rukeli – Regia: Alessandro Rak



COMEDY

Just say hi – Regia: Olga Smelova Taste of India – Regia: Fabio Garofalo, Jacopo Santambrogio The last ingredient – Regia: Lorenzo Cioglia Unreal estate agent – Regia: Bodhi Le Belle An afternoon punch-up – Regia: Garance Chagnon-Grégioire



18:10 Visione Videoclip: We remain standing – Regia: Alessandro Rak (04:09 min)

Visione Videoclip: We remain standing – Regia: Alessandro Rak (04:09 min) 18:15 Documentary Feature: Sámi vs. Sámi – Regia: Ellen-Astri Lundby (76:43 min)

Documentary Feature: Sámi vs. Sámi – Regia: Ellen-Astri Lundby (76:43 min) 19:35 Visione Videoclip: Telephone – Regia: Teo Nicolau Martin (03:38 min)

Visione Videoclip: Telephone – Regia: Teo Nicolau Martin (03:38 min) 19:40 Fine attività Sala 1

21:00 MAIN EVENT: Concerto di Morena Chiara

SPAZIO LETTERARIO

19:40 Conferenza stampa spazio letterario con direttore artistico Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Falco, Gianluca Venturi, Sabrina Vanini.

DAY 2 – Mercoledì 30 settembre 2026

SALA 1 (TAN)

16:30 Proiezione categoria DOCUMENTARY SHORT (96:16 min)

DOC. SHORT

Boom 7 – Regia: Marit Vreeswijk, Gabriela Forfota Il futuro – Regia: Antimo Campanile Alien rider – Regia: Jacopo Domenichini Body of the Unbound – Regia: Elias Hill, Fern Sripungwiwat Matryon, storia di Isabelle – Regia: Luca Ciriello, Teresa Antignani



18:10 Visione Videoclip: Born to dance – Regia: Michael Cygan (03:00 min)

Visione Videoclip: Born to dance – Regia: Michael Cygan (03:00 min) 18:15 Visione Corto Fuori Concorso: La favola del pallone – Regia: Salvatore Nappa (07:30 min)

Visione Corto Fuori Concorso: La favola del pallone – Regia: Salvatore Nappa (07:30 min) 18:30 Documentary Feature: Matriarca – Regia: Gaetano Mattia Cosentino (60:00 min)

Documentary Feature: Matriarca – Regia: Gaetano Mattia Cosentino (60:00 min) 19:30 Visione Videoclip: Estraneo – Regia: Gianvincenzo Pugliese (07:00 min)

Visione Videoclip: Estraneo – Regia: Gianvincenzo Pugliese (07:00 min) 19:40 Fine attività Sala 1

21:00 MAIN EVENT: SLAM POETRY

SPAZIO LETTERARIO 30 settembre

18:00 Presentazione romanzo Dove muoiono i ribelli (ed. Arbor Libri) di Bruno Contini.

Moderatore: Dave Given. Evento in collaborazione con Spazio Dialoghi.

18:25 Autori RP Libri in lettura a cura di Rita Pacilio. Con Filippo D’Eliso, Giansalvo Pio Fortunato, Gianfranco Imbriani, Cosimo Lamanna e Assunta Tramonti. Evento in collaborazione con Spazio Dialoghi.

Autori RP Libri in lettura a cura di Rita Pacilio. Con Filippo D’Eliso, Giansalvo Pio Fortunato, Gianfranco Imbriani, Cosimo Lamanna e Assunta Tramonti. Evento in collaborazione con Spazio Dialoghi. 18:50 Presentazione della I ed. del Premio letterario “Spazio Dialoghi in Poesia” con Luca Falco, Sabrina Vanini e Rita Pacilio.

Presentazione della con Luca Falco, Sabrina Vanini e Rita Pacilio. 19:15 Presentazione silloge Fiori nel cemento (Colonnese Editore) di Maria Elena Lattanzi. Moderatrice: Giovanna Vigliena

Presentazione silloge (Colonnese Editore) di Maria Elena Lattanzi. Moderatrice: Giovanna Vigliena 19:45 Presentazione silloge Presente Indicativo (ES lettere) a cura di Libera Poesia Contemporanea. Moderatrice: Rossella Tempesta.

Presentazione silloge (ES lettere) a cura di Libera Poesia Contemporanea. Moderatrice: Rossella Tempesta. 20:15 Presentazione silloge Versi per la pace (Ossorosso Edizioni) a cura di Poesie Metropolitane. Moderatrice: Rosa Mancini.

DAY 3 – Giovedì 1 ottobre 2026

SALA 1 (TAN)

16:30 Proiezione categoria CORTO CAMPANO (74:08 min)

CORTO CAMPANO

Alla Svizzera – Regia: Domenico Pizzullo Appuntamento a mezzogiorno – Regia: Antonio Passaro Solo il mare – Regia: Paola Beatrice Ortolani Anime vive – Regia: Adam Selo Thanks for the flowers – Regia: Mario Ricci



17:45 Visione Videoclip: Lunch – Regia: Roberta Proxy Riccio (03:37 min)

Visione Videoclip: Lunch – Regia: Roberta Proxy Riccio (03:37 min) 17:50 Documentary Feature: Dentro – Regia: Elsa Amiel (98:06 min)

Documentary Feature: Dentro – Regia: Elsa Amiel (98:06 min) 19:30 Visione Videoclip: Monologue du Bassin – Regia: Nina Thomas (03:46 min)

Visione Videoclip: Monologue du Bassin – Regia: Nina Thomas (03:46 min) 19:35 Fine attività Sala 1

20:30 MAIN EVENT CINEMA: TIRRENICA di Rosario Minervini

21:00 MAIN EVENT MUSICA: Concerto di Morena Chiara

DAY 4 – Venerdì 2 ottobre 2026

SALA 1 (TAN)

16:00 Proiezione categoria DRAMA (89:05 min)

DRAMA

I fiori non hanno le scarpe – Regia: Matteo Vicentini Orgnani Le mur du son – Regia: Antonio La Camera Domenica sera – Regia: Matteo Tortone Pocket money – Regia: Matteo Sanders Qaher – Regia: Nadia Khalifa The lap – Regia: Robert Piel



17:30 Visione Videoclip: Zagara miele e sale – Regia: LaNobileA (Angela Nobile), Barbara Catera (03:23 min)

Visione Videoclip: Zagara miele e sale – Regia: LaNobileA (Angela Nobile), Barbara Catera (03:23 min) 17:35 Proiezione riservata alla giuria

Proiezione riservata alla giuria 19:30 Documentary Feature: Nyumba – Regia: Francesco Del Grosso (83:00 min)

Documentary Feature: Nyumba – Regia: Francesco Del Grosso (83:00 min) 20:55 Visione Videoclip: HA (Gabaldon) – Regia: Nuno Belmar (03:49 min)

Visione Videoclip: HA (Gabaldon) – Regia: Nuno Belmar (03:49 min) 21:00 Fine attività Sala 1

DAY 5 – Sabato 3 ottobre 2026

SALA 1 (TAN)

18:00 Red Carpet

Red Carpet 19:00 Premiazione

Premiazione 21:00 After party