NaNo Film Festival, la VII edizione

Dal 29 settembre al 3 ottobre 2026, il TAN – Teatro Area Nord di Napoli (Via Nuova Dietro la Vigna, 20) accoglie la VII edizione del Nano Film Festival. La rassegna propone cinque giornate ricche di appuntamenti che spaziano dalle proiezioni in sala agli incontri per i professionisti del settore, fino alle matinée dedicate agli studenti, agli appuntamenti letterari e agli spettacoli serali.
Un programma ricco tra cinema, formazione e industria
Proiezioni, Matinée e Incontri Industry
Il festival si articola in una proposta multidisciplinare pensata per coinvolgere pubblico, scuole e addetti ai lavori:
Matinée per le scuole (1 e 2 Ottobre): le mattinate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre saranno dedicate interamente agli studenti delle scuole dei quartieri adiacenti al Festival. I giovani avranno l’opportunità di assistere alle proiezioni e di interagire direttamente in sala con alcuni tra i registi e gli attori partecipanti, in un fondamentale momento di scambio culturale e sociale.
Sezione Industry (1 – 3 Ottobre): da giovedì 1 a sabato 3 ottobre prende il via uno spazio interamente dedicato ai professionisti del settore e ai giovani autori, con momenti di networking, panel e opportunità di confronto sulle nuove sfide della produzione cinematografica indipendente.
Il percorso delle cinque giornate
Martedì 29 settembre: Apertura e grande musica
Si parte alle 16:30 con le prime sessioni di proiezione dedicate ai corti d’Animazione e di Commedia, seguite nel pomeriggio dai videoclip e dal primo lungometraggio documentario. Alle 19:40, lo Spazio Letterario ospiterà la conferenza stampa di apertura con il Direttore Artistico Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Falco, Gianluca Venturi e Sabrina Vanini.
Mercoledì 30 settembre: Documentari e Poetry Slam
La seconda giornata darà ampio spazio al cinema del reale con i corti documentari. Dalle 18:00, lo Spazio Letterario entrerà nel vivo in collaborazione con Spazio Dialoghi, ospitando presentazioni edite da Arbor Libri, Colonnese Editore, ES lettere e Ossorosso Edizioni, oltre al lancio del Premio letterario Spazio Dialoghi in Poesia. La serata in Sala 1 culminerà alle 21:00 con il Main Event dedicato alla sfida dello Slam Poetry.
Giovedì 1 ottobre: Matinée, Focus Campania e Spettacolo dal vivo
La giornata si aprirà al mattino con la prima Matinée dedicata alle scuole, dove gli studenti incontreranno registi e attori. Nel pomeriggio, spazio alla produzione regionale con la selezione Corto Campano e all’avvio delle attività della sezione Industry. La serata proporrà poi due eventi di grande rilievo alle 20:30 il Main Event TIRRENICA di Rosario Minervini e in quasi contemporanea (inizio alle ore 21) si terrà il consueto momento musicale del Festival che quest’anno vedrà sul palco la cantante Morena Chiara.
Venerdì 2 ottobre: Le Giurie di Qualità e il concorso Drama
Dopo la seconda Matinée per le scuole, la programmazione cinematografica pomeridiana esplorerà le tematiche della sezione Drama. Un momento centrale della giornata sarà la riunione e visione riservata alle Giurie di Qualità, chiamate a valutare le opere in concorso per decretare i vincitori.
I giurati d’eccezione di questa edizione sono:
Giuria Cortometraggi: Antonietta De Lillo (regista e sceneggiatrice), Simona Cocozza (regista e sceneggiatrice), Adriano Pantaleo (attore), Giuseppe De Simone (attore) e Francesca Romana Bergamo (attrice).
Giuria Documentari: Billy Montacchini (Cinecittà – Archivio Storico, Cinema e Documentaristica), Francesco Lattarulo (produttore cinematografico) e Anne Georget (regista e presidentessa di Fipadoc).
Sabato 3 ottobre: Red Carpet e Premiazione
Il festival si chiuderà sabato 3 ottobre con la giornata celebrativa: alle 18:00 si terrà il tradizionale Red Carpet, seguito alle 19:00 dalla Cerimonia di Premiazione in cui le giurie assegneranno i premi ufficiali. La manifestazione si concluderà a partire dalle 21:00 con l’After Party.
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Ecco programma in dettaglio:
DAY 1 – Martedì 29 settembre 2026
SALA 1 (TAN)
- 16:30 Proiezione categorie ANIMATION & COMEDY (35:38 min + 59:13 min)
ANIMATION
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- The paper ghost – Regia: Fulvio Davide Ricca
- Have a nice dream – Regia: Jonathan Kirkpatrick
- Acceleration – Regia: Stepan Crani
- In thousand petals – Regia: Louise Bongartz
- Rukeli – Regia: Alessandro Rak
COMEDY
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- Just say hi – Regia: Olga Smelova
- Taste of India – Regia: Fabio Garofalo, Jacopo Santambrogio
- The last ingredient – Regia: Lorenzo Cioglia
- Unreal estate agent – Regia: Bodhi Le Belle
- An afternoon punch-up – Regia: Garance Chagnon-Grégioire
- 18:10 Visione Videoclip: We remain standing – Regia: Alessandro Rak (04:09 min)
- 18:15 Documentary Feature: Sámi vs. Sámi – Regia: Ellen-Astri Lundby (76:43 min)
- 19:35 Visione Videoclip: Telephone – Regia: Teo Nicolau Martin (03:38 min)
- 19:40 Fine attività Sala 1
21:00 MAIN EVENT: Concerto di Morena Chiara
SPAZIO LETTERARIO
- 19:40 Conferenza stampa spazio letterario con direttore artistico Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Falco, Gianluca Venturi, Sabrina Vanini.
DAY 2 – Mercoledì 30 settembre 2026
SALA 1 (TAN)
- 16:30 Proiezione categoria DOCUMENTARY SHORT (96:16 min)
DOC. SHORT
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- Boom 7 – Regia: Marit Vreeswijk, Gabriela Forfota
- Il futuro – Regia: Antimo Campanile
- Alien rider – Regia: Jacopo Domenichini
- Body of the Unbound – Regia: Elias Hill, Fern Sripungwiwat
- Matryon, storia di Isabelle – Regia: Luca Ciriello, Teresa Antignani
- 18:10 Visione Videoclip: Born to dance – Regia: Michael Cygan (03:00 min)
- 18:15 Visione Corto Fuori Concorso: La favola del pallone – Regia: Salvatore Nappa (07:30 min)
- 18:30 Documentary Feature: Matriarca – Regia: Gaetano Mattia Cosentino (60:00 min)
- 19:30 Visione Videoclip: Estraneo – Regia: Gianvincenzo Pugliese (07:00 min)
- 19:40 Fine attività Sala 1
21:00 MAIN EVENT: SLAM POETRY
SPAZIO LETTERARIO 30 settembre
- 18:00 Presentazione romanzo Dove muoiono i ribelli (ed. Arbor Libri) di Bruno Contini.
Moderatore: Dave Given. Evento in collaborazione con Spazio Dialoghi.
- 18:25 Autori RP Libri in lettura a cura di Rita Pacilio. Con Filippo D’Eliso, Giansalvo Pio Fortunato, Gianfranco Imbriani, Cosimo Lamanna e Assunta Tramonti. Evento in collaborazione con Spazio Dialoghi.
- 18:50 Presentazione della I ed. del Premio letterario “Spazio Dialoghi in Poesia” con Luca Falco, Sabrina Vanini e Rita Pacilio.
- 19:15 Presentazione silloge Fiori nel cemento (Colonnese Editore) di Maria Elena Lattanzi. Moderatrice: Giovanna Vigliena
- 19:45 Presentazione silloge Presente Indicativo (ES lettere) a cura di Libera Poesia Contemporanea. Moderatrice: Rossella Tempesta.
- 20:15 Presentazione silloge Versi per la pace (Ossorosso Edizioni) a cura di Poesie Metropolitane. Moderatrice: Rosa Mancini.
DAY 3 – Giovedì 1 ottobre 2026
SALA 1 (TAN)
- 16:30 Proiezione categoria CORTO CAMPANO (74:08 min)
CORTO CAMPANO
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- Alla Svizzera – Regia: Domenico Pizzullo
- Appuntamento a mezzogiorno – Regia: Antonio Passaro
- Solo il mare – Regia: Paola Beatrice Ortolani
- Anime vive – Regia: Adam Selo
- Thanks for the flowers – Regia: Mario Ricci
- 17:45 Visione Videoclip: Lunch – Regia: Roberta Proxy Riccio (03:37 min)
- 17:50 Documentary Feature: Dentro – Regia: Elsa Amiel (98:06 min)
- 19:30 Visione Videoclip: Monologue du Bassin – Regia: Nina Thomas (03:46 min)
- 19:35 Fine attività Sala 1
20:30 MAIN EVENT CINEMA: TIRRENICA di Rosario Minervini
21:00 MAIN EVENT MUSICA: Concerto di Morena Chiara
DAY 4 – Venerdì 2 ottobre 2026
SALA 1 (TAN)
- 16:00 Proiezione categoria DRAMA (89:05 min)
DRAMA
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- I fiori non hanno le scarpe – Regia: Matteo Vicentini Orgnani
- Le mur du son – Regia: Antonio La Camera
- Domenica sera – Regia: Matteo Tortone
- Pocket money – Regia: Matteo Sanders
- Qaher – Regia: Nadia Khalifa
- The lap – Regia: Robert Piel
- 17:30 Visione Videoclip: Zagara miele e sale – Regia: LaNobileA (Angela Nobile), Barbara Catera (03:23 min)
- 17:35 Proiezione riservata alla giuria
- 19:30 Documentary Feature: Nyumba – Regia: Francesco Del Grosso (83:00 min)
- 20:55 Visione Videoclip: HA (Gabaldon) – Regia: Nuno Belmar (03:49 min)
- 21:00 Fine attività Sala 1
DAY 5 – Sabato 3 ottobre 2026
SALA 1 (TAN)
- 18:00 Red Carpet
- 19:00 Premiazione
- 21:00 After party
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