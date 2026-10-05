NaNo Film Festival, tutti i premiati

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Si è conclusa con un grande galà di premiazione al Teatro Area Nord (TAN) di Napoli la VII edizione del NaNo Film Festival. La serata, brillantemente condotta dalla padrona di casa Gelsomina Prositto, ha visto la partecipazione dei giurati delle singole categorie e dei premi speciali della sezione market.

Momento di grande emozione prima della proclamazione finale, quando è salito sul palco il direttore artistico Vincenzo Lamagna, che ha espresso parole di profonda gratitudine e si è complimentato con tutto lo staff della NaNo Film, con il team del TAN e soprattutto con la sua compagna Gelsomina Prositto per l’impegno, la dedizione e il lavoro straordinario che hanno reso possibile il successo di questa VII edizione.

Il vincitore

A conquistare il premio come Miglior Film dell’edizione 2026 è stato l’animato Rukeli di Alessandro Rak, che si aggiudica anche il premio per la categoria Animation Short.

Gli altri premiati

Grandi protagonisti della serata anche Taste of India di Fabio Garofalo e Jacopo Santambrogio, doppiamente premiato con la vittoria nella categoria Comedy Short e con il Premio del Pubblico, e Appuntamento a mezzogiorno di Antonio Passaro, che vince sia nella sezione Corto Campano sia il prestigioso Premio Rai Cinema Channel.

Per il cinema del reale, il premio come Documentary Feature va a Nyumba di Francesco Del Grosso, mentre Martyrion, storia di Isabelle di Luca Ciriello e Teresa Antignani si impone nella categoria Documentary Short.

La sezione Drama Short incorona l’opera internazionale The Lap di Robert Piel, mentre per i Music Video trionfa Zagara miele e sale diretto da LaNobileA (Angela Nobile) e Barbara Catera.

Premi speciali

Ampio spazio è stato dedicato ai premi speciali e ai riconoscimenti collaterali: il Premio Punx Film è stato assigned a Peludo di Gabriele Bruno; il Premio “When East Meets West” va a Il fiume non bagna Napoli di Pasquale Riccio e Guido Di Rauso; il Premio Iris incorona 2031 di Francesco Niglio, mentre il Premio “We World” va al lavoro internazionale In Thousand Petals di Louise Bongartz.

Infine, grande soddisfazione per i risultati del NaNo Film Market, che consolida il TAN come punto di riferimento per l’Academy e il networking dell’audiovisivo: il Premio NaNo Development Lab è stato assegnato al progetto Special di Raffaele Chiantese e Carlo Frigenti, mentre il Premio Industry Showcase va a Braci di Marcello Vitiello.

Si chiude così un’edizione da record che per cinque giorni ha trasformato l’area Nord di Napoli in una capitale del cinema indipendente, dell’industria audiovisiva e del dialogo culturale.

TUTTI I PREMI DELLA VII EDIZIONE

Miglior Film: Rukeli – Regia di Alessandro Rak

Animation Short: Rukeli – Regia di Alessandro Rak

Comedy Short: Taste of India – Regia di Fabio Garofalo e Jacopo Santambrogio

Drama Short: The Lap – Regia di Robert Piel

Documentary Short: Martyrion, storia di Isabelle – Regia di Luca Ciriello e Teresa Antignani

Documentary Feature: Nyumba – Regia di Francesco Del Grosso

Corto Campano: Appuntamento a mezzogiorno – Regia di Antonio Passaro

Music Video: Zagara miele e sale – Regia di LaNobileA (Angela Nobile) e Barbara Catera

Premio del Pubblico: Taste of India – Regia di Fabio Garofalo e Jacopo Santambrogio

Premio Rai Cinema Channel: Appuntamento a mezzogiorno – Regia di Antonio Passaro

Premio Punx Film: Peludo – Regia di Gabriele Bruno

Premio “When East Meets West”: Il fiume non bagna Napoli – Regia di Pasquale Riccio e Guido Di Rauso

Premio Iris: 2031 – Regia di Francesco Niglio

Premio “We World”: In Thousand Petals – Regia di Louise Bongartz

Premio NaNo Development Lab: Special – di Raffaele Chiantese e Carlo Frigenti

Premio Industry Showcase: Braci – di Marcello Vitiello