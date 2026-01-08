Napoli 2500, il corto di animazione di Alessandro Rak

- pubblicità -

Le celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, l’antico insediamento greco-romano da cui nasce la Napoli contemporanea, non si esauriscono con la fine del 2025, ma proseguono nel nuovo anno all’interno di Napoli Millenaria, la rassegna che guarda oltre la ricorrenza storica per restituire alla città una visione lunga, aperta al presente e al futuro.

Nell’ambito del vasto programma di iniziative promosso dal Comune di Napoli, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, direttrice artistica Laura Valente, lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 12, CasaCinema Napoli ospita l’anteprima del cortometraggio d’animazione firmato da Alessandro Rak, dedicato ai 2500 anni di Neapolis e alla stratificazione culturale, simbolica e immaginaria che attraversa la città. “Napoli 2500 è un piccolo omaggio alla città, nato dall’idea di celebrarne il cammino millenario tra mito, cataclismi, storia, misteri e luoghi comuni”, ha affermato il regista.

La produzione dell’opera è stata sostenuta dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nel quadro di una visione che riconosce nel cinema e nell’arte strumenti fondamentali per raccontare l’identità profonda della città e la sua capacità di attrarre sguardi e immaginari internazionali.

Alla conferenza stampa di presentazione partecipano il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo Teresa Armato, la direttrice artistica delle Celebrazioni di Napoli2500 Laura Valente, e i produttori Lorenza e Carlo Stella per MAD Entertainment, a testimonianza di un progetto che nasce dall’incontro tra istituzioni, visione artistica e produzione culturale indipendente.

Pluripremiato regista tra le voci più autorevoli del cinema d’animazione italiano ed europeo, Alessandro Rak è stato insignito nel corso della sua carriera di due David di Donatello, di un European Film Award – il massimo riconoscimento del cinema europeo – e del Nastro d’Argento del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premi che attestano una straordinaria potenza artistica, capace di coniugare visione autoriale, ricerca visiva e racconto popolare, trasformando l’immaginario in esperienza collettiva.

Il cortometraggio è un viaggio poetico e visionario nella storia millenaria di Neapolis, raccontata non come semplice successione cronologica, ma come materia viva, stratificata, in continuo movimento. Attraverso il linguaggio dell’animazione, Rak intreccia mito e realtà, memoria e immaginazione, restituendo l’immagine di una città che attraversa i secoli senza mai perdere la propria energia originaria.

Dalla fondazione greca alle trasformazioni del presente, Napoli emerge come spazio di contrasti fertili: fragilità e resistenza, mare e pietra, sacro e quotidiano. Il corto ne cattura l’anima profonda, il legame con il tempo e con il mare, le voci che l’hanno abitata e che ancora la attraversano, componendo un racconto visivo intenso, emozionale e fortemente identitario.

La presentazione in anteprima a CasaCinema Napoli rappresenta una scelta coerente con lo spirito dell’opera. Spazio culturale e comunitario dedicato al cinema come luogo di incontro, visione e condivisione, CasaCinema diventa parte attiva del progetto, accogliendo un lavoro che nasce dal dialogo tra territorio, arte e pubblico, e rafforzando il valore collettivo dell’esperienza cinematografica.

Dopo l’anteprima, il cortometraggio sarà programmato a CasaCinema e avvierà il proprio percorso internazionale, con la partecipazione a festival cinematografici in Italia e nel mondo, portando l’immaginario, la storia e la vitalità di Napoli su schermi e pubblici internazionali.

L’opera si inserisce pienamente nello spirito di Napoli Millenaria, rassegna diffusa che celebra la città non come un passato cristallizzato, ma come una storia in continuo divenire, capace di generare futuro attraverso cinema, arte, musica e pratiche culturali contemporanee.

Con questo cortometraggio, Alessandro Rak firma non solo un omaggio a Neapolis e alla Napoli di oggi, ma un vero e proprio atto d’amore civile e creativo: un racconto che nasce nella città, si radica nelle sue origini e si apre al mondo attraverso il linguaggio universale del cinema.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor EstraMoenia, GESAC e Graded, il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto, sostenendo un’opera che celebra l’identità culturale, storica e simbolica di Napoli in un anno così significativo per la città.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Il percorso di Napoli 2500 nel corso del 2025 ha raccontato e valorizzato la storia, la bellezza e la straordinaria stratificazione culturale della nostra città attraverso un ricco programma di iniziative. Il cortometraggio di Alessandro Rak si inserisce pienamente in questo cammino e ne rappresenta una prosecuzione naturale: un’opera capace di restituire l’anima profonda di Napoli, il suo rapporto con il tempo, il mare, il mito e il quotidiano, traducendo la memoria millenaria della città in un linguaggio contemporaneo e universale”.

L’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato: “L’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive ha sostenuto la realizzazione di questo progetto perché crede nel valore del cinema e dell’arte come strumenti fondamentali per raccontare l’identità di Napoli e rafforzarne l’attrattività. Continueremo a supportare iniziative capaci di coniugare qualità artistica, radicamento nel territorio e apertura internazionale, come l’opera di Alessandro Rak, che contribuisce a promuovere l’immagine della città”.

La direttrice artistica Laura Valente: “Con Napoli Millenaria di Alessandro Rak chiudiamo ufficialmente le Celebrazioni Napoli2500, guardando al futuro. Cinema, arti e musica sono stati, lungo tutto quest’anno, strumenti per rigenerare spazi, immaginario e comunità. 2500 appuntamenti che hanno costruito reti, collaborazioni e rassegne che resteranno come pratica e metodo. In questo orizzonte nasce il lavoro di un artista visionario come Rak, non solo per ricordare ma per ridisegnare Neapolis , farla accadere di nuovo e costruire un futuro sempre contemporaneo”.

I produttori Lorenza e Carlo Stella: “L’animazione si rivela ancora una volta un linguaggio poetico contemporaneo e visionario,congeniale alle grandi narrazioni . E Mad e’ orgogliosa , con la sua factory ed i suoi talenti,di avere da tempo investito a Napoli in questo campo vitalissimo ed importante, formando decine e decine di giovani talenti e creando una identità e una vera e propria ‘via napoletana all’animazione ‘come più volte ribadito da Barbera direttore del Festival di Venezia “