Napoli-Cagliari: no all’insulto

Il Corecom Campania, da sempre attento alla promozione dei valori etici e sportivi, si rivolge agli operatori dell’informazione e a tutti i protagonisti, in vista del prossimo decisivo match tra Napoli e Cagliari, valido per l’assegnazione dello Scudetto 2024-2025, in programma domani, 23 maggio, per invitare all’uso di un linguaggio non violento.

Consapevoli dell’importanza di questa partita, che catalizzerà l’attenzione di milioni di appassionati, desideriamo richiamare l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti – calciatori, staff tecnici, dirigenti, giornalisti e tifosi – sull’importanza di mantenere un linguaggio e un comportamento rispettoso.

La competizione sportiva è per sua natura agonistica, ma l’agonismo non deve mai degenerare in ostilità o incitamento all’odio. È fondamentale che ogni espressione, sia essa verbale o gestuale, sia improntata alla sportività e al fair play. Ricordiamo che le parole hanno un peso e possono influenzare profondamente l’ambiente e il clima che si creerà intorno a questo evento.

Auguriamo a tutti una partita emozionante e indimenticabile, all’insegna dei veri valori dello sport. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) Campania.