Napoli Città del Natale, tutti gli appuntamenti

Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzionale, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Miano, Secondigliano.

“Napoli Città del Natale”, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, propone a cittadini e turisti più di 50 eventi fino al 6 gennaio. , promosso e sostenuto dall’, propone a cittadini e turisti Concerti e tour nelle chiese e appuntamenti per i piccoli cittadini e turisti con parate, spettacoli, animazione e artisti che diffondono la festa tra le strade di Napoli.

Attivi tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, i quattro infopoint turistici al Molo Beverello, in Piazza del Gesù, in Via Morghen e in Piazza del Plebiscito (angolo Via Cesario Console), dove ragazze e ragazzi segnalano eventi, attrazioni, percorsi culturali, danno informazioni sui trasporti e consigli su come vivere tutta la città in modo autentico.

Nel weekend, agli infopoint viene aggiunta una minicar elettrica che gira tra il centro storico, le piazze principali e il lungomare.

Il calendario degli eventi

Venerdì 19 dicembre, alle 19:30, nella Parrocchia di Cristo Re al Rione Berlingieri, appuntamento con The Blue Gospel Singers.

Sabato 20 dicembre, dalle 19:30 alle 22:30, la Chiesa del Caravaggio a Barra ospita il concerto Gospel Voice.

Sabato 20 dicembre, alle 20:00, nel Santuario dell’Immacolata a Pizzo Falcone (Monte Echia), in programma il concerto “Rosa D’Argiento. Rosa D’ammore. Frammenti di un canto natalizio” con Marco Zurzolo (sassofono), Marina Bruno (voce e castagnette), Giuseppe Di Capua (pianoforte) e Emio Ausiello (percussioni e tamburi a cornice).

Un viaggio nel sentimento del Natale e non solo, attraverso la musica di ogni tempo, da Roberto De Simone al gospel, da Sant’Alfonso De Liguori a Pino Daniele. “Nascette lu Messia”, “La leggenda del lupino”, “Madonna della Grazia”, “Rosa d’argiento, rosa d’ammore”, “La santa allegrezza”, “Stella d’argiento”, “Quanno nascette Ninno”, “White Christmas”, “Chi tene ‘o mare”, “Hark the Herald Angel sing”, “Napule è”, “God rest you merry gentleman” sono alcune delle suggestioni musicali che si succederanno durante il concerto.

Minitour in tre chiese per “Natale napoletano” di e con Lina Sastri: Chiesa di San Giorgio Maggiore (26 dicembre, alle 18:00), Basilica Santuario di Maria Santissima del Carmine Maggiore (27 dicembre, alle 20:00), Chiesa di Santa Maria della Sanità (29 dicembre, alle 20:00).

Lina Sastri, accompagnata da Domenico Monda (percussioni), Ciro Cascino (tastiera) e Claudio Romano (chitarra), presenta in musica, parole e poesia una visione del Natale sia religiosa che popolare, molto vicina alla festa della natività vista come nascita di una nuova vita, di una luce diversa che illuminerà il cammino, con la magia e il mistero della fede, fede semplice e affettuosa come quella dei pastori che arrivarono a Betlemme per vedere il nuovo re del mondo.

Tra i brani eseguiti, “Pastorale” di Sant’Alfonso De Liguori, “La leggenda del lupino”, “Zampognaro nnammurato”, “A nferta”, “Lacreme napulitane” di Libero Bovio, “4 marzo” di Lucio Dalla, “Madonna de lu Carmine” di Roberto De Simone.

Venerdì 26 e sabato 27 dicembre cittadini e turisti potranno rivivere il fascino della natività con due presepi viventi.

Dalle 17:30 alle 22:30, nella Chiesa di Santo Strato a Posillipo si rinnoverà, come ogni Natale, l’appuntamento del Presepe Vivente.

Dalle 20:30 alle 22:30, nella Basilica di San Giovanni Maggiore c’è “Arthenope. Il Presepe Vivente”, spettacolo itinerante recitato e cantato: si parte dai sotterranei della Basilica e si arriva nella Cappella Pappacoda, in un percorso culturale che dal mito pagano della Sirena Partenope conduca all’evento della nascita di Cristo.

Lunedì 29 dicembre, alle 18:00, nella Chiesa Sant’Antonio a Posillipo, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Napoli canta le antiche leggende. Viaggio musicale e teatrale nella memoria della città” a cura del maestro Carlo Morelli.

Lo spettacolo propone un viaggio emozionale dentro la Napoli che vive nelle leggende, nelle voci del teatro e nella musica che ha segnato generazioni.

Il percorso narrativo mette inscena i grandi protagonisti della cultura napoletana: Raffaele Viviani (voce del teatro popolare), Matilde Serao (narratrice dell’anima quotidiana partenopea), Totò (simbolo universale dell’ironia e dell’umanità napoletana), Eduardo De Filippo (il teatro che diventa poesia), Massimo Troisi (la sensibilità moderna di Napoli), Pino Daniele (il suono identitario che parla al mondo).

“Napoli Città del Natale” prosegue fino al 6 gennaio.

Anche quest’anno, l’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive ha affidato gli auguri di buon anno nuovo al coro That’s Napoli Live Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli.

Giovedì 1°gennaio, dalle 12:00 alle 13:00, in Piazza Municipio cittadini e turisti assisteranno a uno straordinario spettacolo musicale con 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti, che proporranno coinvolgenti mash up tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna rossa” e “Mas que nada” di Sergio Mendes.

Sabato 3 gennaio, dalle 18:30, c’è Sanità-tàtà, grande evento musicale e culturale che richiama migliaia di persone tra Borgo Vergini, Cimitero delle Fontanelle e piazza Sanità, con musica dal vivo e dj set diversi punti del quartiere e il grande concerto serale nella piazza antistante la Basilica di Santa Maria della Sanità.

Dal 3 al 5 gennaio, dalle 11:00 a mezzanotte, IV edizione dell’Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza.

La tre giorni si concluderà con il grande concerto della Notte Bianca (5 gennaio, alle 21:00).

Martedì 6 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00, “Arriva la Befana” in via Luigi Rizzo a Fuorigrotta; alle 19:00 “La Befana sta arrivando…” nella Chiesa di San Giovanni Battista e nella Chiesa di Sant’Alfonso Maria De Liguori a Marianella.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.