Napoli Film and Audiovisual Festival (Nafafè 2025), il programma

Dal 10 al 13 marzo 2025, Napoli si trasformerà nel cuore pulsante degli short movies con la prima edizione del Napoli Film and Audiovisual Festival (NAFAFE’), in programma presso il Cinema America Hall (via T. Angelini, Vomero). L’evento, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Camella Srls, con la partnership della RUN Film, rappresenta un nuovo tassello nel panorama culturale della città, confermandola come crocevia artistico e cinematografico di rilevanza internazionale.

Negli ultimi anni, Napoli è diventata sempre più un teatro del cinema a cielo aperto, ispirando autori, registi e produttori di tutto il mondo. La città, con il suo patrimonio unico di storia, cultura e paesaggi, ha generato un indotto lavorativo rilevante nel settore audiovisivo, attirando produzioni nazionali e internazionali e valorizzando i talenti locali. NAFAFE’ nasce proprio per dare visibilità a queste produzioni, con un focus su cortometraggi e documentari brevi che raccontano storie legate a Napoli, alle sue tematiche sociali e ai suoi protagonisti.

Un festival che riflette sulla società

Il NAFAFE’ non è solo una vetrina per il cinema, ma anche un’occasione per riflettere su tematiche sociali urgenti e universali. Le opere selezionate, per un totale di circa 100 iscritti provenienti dall’Italia e da paesi esteri come Messico e Francia, affrontano questioni come l’inclusione, le politiche urbane, l’emarginazione, la parità di genere, la disabilità e le dinamiche familiari. Attraverso storie intense e spesso introspettive, i registi in concorso offrono uno sguardo autentico su realtà complesse, utilizzando il linguaggio del cinema per stimolare il dibattito e la consapevolezza.

Queste opere, insieme alle altre in concorso, dimostrano come il cinema possa essere uno strumento potente per raccontare, educare e trasformare, ponendo l’accento su storie che spesso rimangono ai margini del dibattito pubblico.

“Questo progetto – dichiara Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – conferma l’attenzione dell’Amministrazione Manfredi per la cultura cinematografica intesa come asset strategico per lo sviluppo del territorio. Selezionato in esito al primo bando pubblico per l’assegnazione di contributi in favore di progetti nel settore dell’audiovisivo, NAFAFE’ si concentra sulle nuove generazioni per accendere la curiosità verso il cinema visto non solo come intrattenimento ma anche come opportunità professionale”.

Il Direttore artistico, la Giuria, il Presentatore

Il festival si fregia della Direzione artistica di Raffaele Riccio. La giuria è composta dalla Presidente Cristina Scarpa (Dir. Agenzia Stampa Area di Roma; Prof. Raffaele Savonardo (Coord. Cdl Magistrale in Comunicazione Pubblica Sociale e Politica Università degli Studi Di Napoli Federico II); Tommaso Gabriele (Avvocato ed Editore Radiofonico); Vincenzo Franceschini (Autore e Regista) e Alessandra Farro (Giornalista e critica cinematografica de Il Mattino). Sarà Silvio Martino, giovane e spigliato speaker di Rai Radio Napoli Live, il presentatore delle attività del festival.

Il coinvolgimento delle scuole e dell’Università

Un valore aggiunto del NAFAFE’ è il coinvolgimento attivo degli allievi di scuole superiori di Napoli e della sua provincia. Attraverso incontri dedicati e proiezioni mattutine, il festival si propone di avvicinare i giovani al cinema, non solo come spettatori ma come futuri protagonisti del settore. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con registi, attori e addetti ai lavori, partecipando a dibattiti e workshop che esplorano il dietro le quinte della settima arte. Inoltre avranno anche il compito di giudicare le opere della categoria “cortometraggi”. I dieci corti selezionati dalla direzione artistica verranno valutati da una giuria tecnica e da una giuria “popolare”, ovvero dagli studenti e studentesse che riempiranno la sala dell’America Hall. Le opere vincitrici verranno premiate il giorno 13 marzo con delle ceramiche esclusive realizzate dalla cooperativa sociale Nesis che opera presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, all’interno del quale gestisce le attività del laboratorio di ceramica finalizzate alla formazione di tanti giovani.

Questo dialogo con le nuove generazioni è fondamentale per stimolare una riflessione critica sulle tematiche sociali affrontate nei cortometraggi e per valorizzare il potenziale creativo dei giovani napoletani. In un momento in cui il cinema e l’audiovisivo rappresentano sempre più un’opportunità professionale, il NAFAFE’ si impegna a essere un trampolino di lancio per i talenti del futuro.

Proiezioni, lectio magistralis e ospiti d’eccezione – (scarica le foto dei registi e le locandine)

Il festival offrirà al pubblico quattro giorni intensi di proiezioni, incontri e approfondimenti. Tra le 10 opere selezionate, spiccano storie che affrontano temi universali con uno sguardo partenopeo. Il programma prevede:

Proiezioni dei cortometraggi in concorso, con proiezioni speciali fuori concorso il 13 marzo, alla presenza di ospiti d’eccezione legati a Napoli e al mondo del cinema.

dei cortometraggi in concorso, con il 13 marzo, alla presenza di ospiti d’eccezione legati a Napoli e al mondo del cinema. Lectio magistralis tenute da registi, attori e addetti ai lavori, tra cui Giuseppe Nuzzo , Raffaele Savonardo , Massimiliano Pacifico .

tenute da registi, attori e addetti ai lavori, tra cui , , . Incontri con scuole e università per avvicinare i giovani al cinema e stimolare riflessioni sulle tematiche sociali affrontate nelle opere.

Un festival per tutti

L’ingresso al NAFAFE’ presso l’America Hall è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con un programma che si svolge dalle ore 10:00 per gli incontri con scuole e università, e dalle ore 11:00 per le proiezioni delle opere in concorso. Per partecipare è preferibile prenotarsi agli eventi giornalieri attraverso la piattaforma Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/o/nafafe-107904121301

Napoli, con il suo fascino unico e la sua vivacità culturale, si conferma ancora una volta come una delle capitali del cinema e dell’audiovisivo. Il NAFAFE’ è l’occasione perfetta per scoprire storie, talenti e visioni che nascono dal cuore della città, proiettandoli su un palcoscenico internazionale.

Il programma dettagliato con la lista delle opere in concorso, fuori concorso e le lectio magistralis:

10 marzo PRIMA GIORNATA

Ore 10: Presentazione

Ore 10.30: Lectio Magistralis a cura di Giuseppe Nuzzo. A seguire presenterà la sua nuova opera “Interference” (fuori concorso).

Ore 11: Inizio proiezioni

1) “Miss Postura” del regista Luca Turco

2) “Down to the wire – In zona Cesarini” della regista Simona Cocozza

3) “Vincenza Birillo” del regista Biagio Madonna

4) “Clap” del regista Antonio Porcaro. (fuori concorso)

11 marzo SECONDA GIORNATA

Ore 10: Presentazione

Ore 10.20: Lectio Magistralis

Ore 11: Inizio proiezioni

1) “Medley” dei registi Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi

2) “Cip” del regista Luigi Marmo

3) “Kvara, a story of love and soccer” di registi Raffaele Iardino e Mario Leonbruno

4) “Filomena, la prima donna” del regista Matteo Notaro

12 marzo TERZA GIORNATA

Ore 10: Presentazione

Ore 10.20: Lectio Magistralis di Massimiliano Pacifico con proiezione di “Anche oggi si lavora”.

Ore 11: Inizio proiezioni

1) “Shangai” dei registi Andrea Bifulco e Mariadiletta Coco

2) “A Domani” del regista Emanuele Vicorito

3) “Fucking boobs e mani a terra” del regista Paolo Cipolletta

13 marzo QUARTA GIORNATA

Ore 10: Presentazione

Ore 10.10: Lectio Magistralis a cura di Raffaele Savonardo

Ore 10.50: Inizio proiezioni

1) “Sirena Digitale” del regista Andrea De Rosa

11:30 Proiezione di “Ll’uocchie do core” (Corto realizzato dagli studenti della 4C e 5D dell’Istituto Labriola, con la voce narrante di Giacomo Rizzo) (Fuori concorso)

Intervento del presidente Luciano Peruzy dell’associazione ‘Nciarmato a Nisida

Intervento del responsabile laboratorio Diego Loffredo

PREMIAZIONE

12:25 – 13:05 → PROIEZIONE VINCITORI

Per aggiornamenti e informazioni:

Email: info@nafafe.it

https://nafafe.it/

https://www.facebook.com/nafafefestival/

https://www.instagram.com/nafafefestival