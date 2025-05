Napoli Fringe Festival, rassegna dedicata alla scena indipendente

- pubblicità -

Si è tenuta presso il Teatro Mercadante la conferenza stampa di presentazione del Napoli Fringe Festival, rassegna diffusa dedicata ai linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo, uno degli appuntamenti di punta del programma Napoli 2500, il calendario di eventi con cui la città celebra i 2500 anni dalla fondazione.

Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessora al Turismo, alle Attività produttive e con delega alle celebrazioni per Napoli 2500 Teresa Armato, e la direttrice artistica di Napoli 2500 Laura Valente.

“Il Napoli Fringe Festival rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere in luce l’energia creativa del nostro territorio, valorizzando l’identità dei quartieri in modo da confermare la nostra vocazione policentrica – ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi –. Un festival capace di trasformare l’intera città in un palcoscenico diffuso, accogliendo progetti che fondono tradizione e innovazione, in piena sintonia con lo spirito delle celebrazioni per Napoli 2500, traendo ispirazione dal bellissimo Fringe Festival di Edimburgo“.

Il Napoli Fringe Festival, in partnership con i Fringe Festival storici di Milano e Torino, darà spazio a spettacoli di teatro, danza, musica, letteratura, arti visive e digitali, street art e drammaturgia contemporanea, con una forte radice identitaria fondata sulla contaminazione tra linguaggi, generi e generazioni.

72 alzate di sipario, 8 mesi di laboratori, 280 creativi, oltre 330 operatori (tecnici, amministrativi, staff e team) coinvolti. Gli appuntamenti animeranno luoghi simbolo come il Real Albergo dei Poveri (laboratorio creativo delle Celebrazioni), Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la fermata della metropolitana dell’arte di Toledo, il Parco Vergiliano a Piedigrotta, Palazzo Donn’Anna e Monte Echia. E ancora i quartieri di Forcella, Porta Capuana e Piazza Garibaldi, Bagnoli, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, solo per citarne alcuni. L’obiettivo è trasformare la città in un palcoscenico itinerante tra strade e parchi, teatri e spazi non convenzionali, con progetti che puntano sull’innovazione, la sperimentazione e la contaminazione tra linguaggi. Il festival partirà il 28 maggio 2025, proseguirà con numerosi eventi nel mese di luglio e – a seguire – con dei progetti Extra Fringe fino al capitolo finale nei giorni precedenti al 21 dicembre, data simbolica del “compleanno” di Neapolis. Il manifesto è firmato dall’artista Resli Tale. Resli disegna. Si occupa di illustrazione editoriale e collabora con agenzie di comunicazione visiva, accademie e istituti di formazione. I suoi lavori appaiono su testate come Il Corriere della Sera, La Stampa, Napoli Monitor e per case editrici come Penguin Books.