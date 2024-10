Napoli Photo Festival a Bagnoli

- pubblicità -

Napoli si prepara a vivere un evento culturale senza precedenti: dal 4 al 6 ottobre, il Parco San Laise, nell’ex area NATO di Bagnoli, ospiterà la prima edizione del Napoli Photo Festival.

L’evento, organizzato dall’Associazione Flegrea PHOTO BFI, associata alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), è realizzato con il sostegno dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, della Fondazione Campania Welfare ASP, di Palazzo Reale e dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei.

Questo nuovo festival rappresenta un importante momento di aggregazione culturale dedicato alla fotografia contemporanea, un’arte che a Napoli, nonostante la sua ricca storia e tradizione visiva, non ha mai trovato un evento dedicato come accade in altre città italiane. Il Napoli Photo Festival colma quindi un vuoto e si propone come una piattaforma di incontro e confronto tra artisti, appassionati e pubblico.

Durante le tre giornate del festival, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a numerose attività: mostre fotografiche, incontri con autori, workshop tematici e letture portfolio, il tutto pensato per offrire un’ampia panoramica sulle tendenze e le innovazioni del mondo della fotografia contemporanea.

Tra gli appuntamenti più attesi, il workshop “FATT ‘NA FOTO” sarà curato dai giovani soci under 30 di Flegrea PHOTO e offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare tecniche di ritratto fotografico. Le letture portfolio, a cura di rinomati lettori FIAF come Massimo Agus, Susanna Bertoni, Silvano Bicocchi, Marco Fantechi, Claudia Ioan, Luca Sorbo e Massimiliano Tuveri, saranno un’occasione unica per i fotografi di ogni livello per ricevere feedback e suggerimenti da professionisti del settore.

Inoltre, gli stand espositivi di sponsor come FotoEma e FineArtMef forniranno un punto di riferimento per chi desidera scoprire le ultime novità tecniche e strumentali nel campo della fotografia. Non mancheranno incontri con giovani autori campani e seminari sull’intelligenza artificiale e sul futuro della fotografia, curati dall’Università Federico II di Napoli.

Tra le mostre in programma, spicca quella dedicata a “Gli anni della Dolce Vita”, che presenterà una selezione di fotografie dei più grandi autori italiani degli anni ‘50 e ‘60, un viaggio nella storia e nel costume di un’epoca irripetibile.

Il Napoli Photo Festival gode del patrocinio delle istituzioni locali e dei comuni flegrei, a conferma del forte legame con il territorio e della volontà di promuovere la cultura fotografica in tutta l’area metropolitana.

“L’idea di organizzare un festival della fotografia a Napoli nasce dall’esigenza di dare alla città un evento che celebri quest’arte in tutte le sue sfaccettature,” ha dichiarato il presidente dell’Associazione Flegrea PHOTO. “Napoli ha una storia visiva straordinaria, ma non aveva ancora un festival dedicato, come invece accade in altre città italiane anche di minore importanza. Il nostro obiettivo è creare un appuntamento fisso che possa crescere nel tempo.”

Per il programma completo e per maggiori informazioni sugli eventi e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale [Napoli Photo Festival](https://napoliphotofestival.it/).

L’ingresso al festival è gratuito e aperto a tutti: un’occasione imperdibile per chi ama la fotografia e desidera scoprire, in un contesto unico e suggestivo, i protagonisti della scena contemporanea.